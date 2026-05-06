دالية الكرمل: تحقيق في احتراق شاحنات وخزانات غاز

من مكان الحريق بدالية الكرمل، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

اندلع فجر اليوم، الأربعاء، حريق هائل في منطقة "سكعب" بدالية الكرمل، ما أدى إلى اشتعال شاحنات وخزانات للغاز، وسط سماع دوي انفجارات قوية هزّت أرجاء البلدة.

وأفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، بأن "طواقم عديدة من الإطفاء هرعت إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وعملت على محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة".

وأضاف البيان أن "عمليات الإخماد استمرت لساعات، وسط جهود مكثفة للسيطرة على النيران في ظل خطورة المواد القابلة للاشتعال"، مؤكداً أنه "لم تُسجل أي إصابات".

وبحسب شهود عيان، فقد سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن احتراق الشاحنات وخزانات الغاز، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

هذا، وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق للوقوف على أسباب اندلاعه بالمكان.