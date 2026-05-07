إصابة شابة بجروح خطيرة إثر حادث دهس قرب حورة

أسفر حادث دهس وقع بعد ظهر اليوم، عن إصابة شابة بجروح خطيرة، بالقرب من بلدة حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

أصيبت شابة تبلغ نحو 20 عامًا بجروح خطيرة، بعد ظهر اليوم الخميس، إثر تعرضها للدهس من قبل سيارة على شارع 31 بين تقاطع "ميتار" وتقاطع بلدة حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقام طاقم الإسعاف الذي وصل إلى المكان بتقديم العلاج الطبي لها، ثم نقلها إلى مستشفى "سوروكا" وهي تعاني من إصابة في الرأس.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه في الساعة 15:08 تم تلقي بلاغ في مركز 101 في منطقة النقب حول إصابة عابرة سبيل جراء صدمها من قبل مركبة على شارع 31، بين تقاطع ميتار وتقاطع حورة.

وأضاف أن طاقم من المسعفين والمضمدين قدم العلاج الطبي، ثم نقل إلى مستشفى سوروكا شابة تبلغ نحو 20 عامًا بحالة خطيرة، وهي واعية وتعاني من إصابة في الرأس.

وقال أحد المسعفين: "كانت الشابة واعية وتعاني من إصابة خطيرة في الرأس. قدمنا لها علاجًا منقذًا للحياة، وقمنا بنقلها إلى المستشفى بحالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.