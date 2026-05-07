تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة بشهرين

أقرت المحكمة في حيفا تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة لمدة شهرين، في خطوة جاءت بعد مراجعة ملفه وطلبات الدفاع المقدمة بالإفراج عنه أو تخفيف مدة اعتقاله، على خلفية القرار السابق الصادر بحقه بالاعتقال الإداري.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

قلصت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم بمقدار شهرين، ضمن ملفه المتعلق بالاعتقال الإداري الذي صدر بحقه سابقًا لمدة ستة أشهر، وبموجب القرار سيتحرر خليفة من الاعتقال في 2 تموز/ يوليو المقبل..

وكانت المحكمة قد نظرت في طلبات الدفاع التي طالبت بالإفراج عنه أو تخفيف مدة الاعتقال، قبل أن تكتفي بتقليصها جزئيًا بدل الإلغاء الكامل.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد فرض في 25 آذار/ مارس الماضي اعتقالًا إداريًا لمدة ستة أشهر على خليفة، وذلك بعد أسبوع من تحويله إلى الحبس المنزلي.

وترافع عن خليفة كلٌّ من مركز "ميزان" لحقوق الإنسان، ممثلاً بالمحامي عمر خمايسي، ومركز "عدالة" الحقوقي، ممثلاً بالمحامي د. حسن جبارين.

وكان قد اعتُقل خليفة يوم 2 آذار/ مارس الماضي من منزله في حي العيون بأم الفحم، بعد تفتيشه وتخريب محتوياته، ثم أُعيد اعتقاله لاحقًا من الحبس المنزلي في مدينة حيفا، وحُوِّل إلى الاعتقال الإداري.

محامون: المحاكم نادرا ما تقلص أوامر الاعتقال الإداري

قال مدير مركز “عدالة” الحقوقي، الدكتور حسن جبارين، في حديث لـ”عرب 48”، إن المحكمة قررت تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الشاب تامر من ستة أشهر إلى أربعة أشهر.

جبارين: ملف الاعتقال الإداري يطرح إشكالية قانونية واضحة(عرب 48)

واعتبر جبارين أن ملف الاعتقال الإداري يطرح إشكالية قانونية واضحة، كونه يقوم على احتجاز أشخاص دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة، وهو ما وصفه بأنه مخالف للمعايير القانونية والدولية والدستورية.

وأضاف جبارين أن المحاكم عادةً لا تتدخل لتقليص مدد الاعتقال الإداري، إلا أن هذا القرار جاء بعد المرافعة القانونية التي قُدمت في القضية، والتي أسهمت في تغيير مدة الاعتقال.

من جانبه، أوضح مدير مركز “ميزان” لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، في حديث لـ”عرب 48”، أن حالة تامر ليست استثنائية، بل تعكس واقع عشرات الشبان في المجتمع العربي الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية دون توفر شبهات كافية لتقديم لوائح اتهام بحقهم، ما يجعل الاعتقال الإداري، بحسب تعبيره، إجراءً تعسفيا وظالما.

خمايسي: الاعتقال الإداري بحق الشباب تعسفي وظالم (عرب 48)

وشدد خمايسي على أهمية تسليط الضوء على قضايا الاعتقال الإداري، داعيا إلى تحرك أوسع من القيادات والمؤسسات الحقوقية لدعم المعتقلين وعائلاتهم ومساندتهم في مواجهة هذه السياسات.

