لائحة اتهام ضد مستوطن بعد الاعتداء على راهبة بالقدس

ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهم هاجم الراهبة بشكل مفاجئ بعد أن لفتت انتباهه، حيث دفعها أرضا واعتدى عليها بالركل، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات. كما اعتدى على شخص حاول التدخل لوقف الهجوم.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، إلى محكمة الصلح في القدس، لائحة اتهام ضد يونا شرايبر (36 عاما) من مستوطنة فدوئيل، بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية قرب قبر داود في مدينة القدس، إلى جانب طلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمت عبر النيابة العامة في لواء القدس، فإن المتهم لاحظ الراهبة أثناء وجودها في المكان، وعلى خلفية دينية قرر مهاجمتها، حيث ركض باتجاهها ودفعها بقوة ما أدى إلى سقوطها أرضا، ثم قام بركلها وهي ممددة على الأرض.

كما تشير اللائحة إلى أن شخصا كان متواجدا في المكان حاول التدخل لمنع الاعتداء، إلا أن المتهم اعتدى عليه أيضا باللكمات والركلات.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الراهبة بكدمات في الوجه وآثار جروح في الساق، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

ووجهت النيابة إلى شرايبر تهم الاعتداء المسبب لإصابة بدافع الكراهية الدينية، إضافة إلى تهمة الاعتداء العادي.

تحذيرات من تصاعد استهداف المقدسات المسيحية

استنكر مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، في بيان صدر الجمعة، الاعتداءات المتكررة التي ينفذها مستوطنون، والتي وصلت – بحسب وصفه – إلى مستوى خطير من العنف الجسدي، وذلك عقب الاعتداء على راهبة من رهبانية الدومينيكان في مدينة القدس.

وأشار المجلس إلى أن ما وصفه بـ”غض الطرف والتواطؤ” من قبل الحكومة الإسرائيلية يشجع هذه الاعتداءات ويمنح المستوطنين مساحة أكبر للتمادي، محذراً من تصاعد وتيرتها خلال السنوات الأخيرة بحق الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية والقدس.

وأكد البيان أن الاعتداء الأخير يأتي ضمن سلسلة استهدافات تطال الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، في ظل غياب أي ردع من الشرطة الإسرائيلية، ما يساهم – بحسب البيان – في تعزيز حالة الترهيب ومحاولات التضييق والتهجير.

وأضاف المجلس أن الاعتداءات على رجال الدين والراهبات والأديرة والكنائس في القدس باتت تتم بشكل منهجي، رغم توثيق عدد منها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يتم اتخاذ إجراءات محاسبة بحق المعتدين.

ودعا المجلس أبناء الطائفة المسيحية إلى الصمود والثبات في أرضهم، كما طالب السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لوقف هجمات المستوطنين التي تطال المقدسات والسكان، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.