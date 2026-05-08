إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

أُصيب رجل بجروح وُصفت بالخطيرة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح ملف للتحقيق في جريمة إطلاق النار التي وقعت في الناصرة، وأسفرت عن إصابة رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بجروح وُصفت بالخطيرة، وفق ما أفادت به الطواقم الطبية.

وهُرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وشرعت بعمليات بحث وتمشيط في المنطقة بهدف الوصول إلى مشتبهين، إلى جانب فتح ملف للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأضافت الشرطة أن الحادث ذو خلفية جنائية، فيما لا تزال تفاصيله قيد الفحص والتحقيق.