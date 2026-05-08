بئر المكسور: طفل بحالة خطيرة جراء تعرضه للغرق ببركة في منزل

نقل طفل (عامان) من بئر المكسور إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة، جراء تعرضه للغرق في بركة داخل منزل بالبلدة.

تعرض طفل (عامان) للغرق في بركة سباحة في منزل ببلدة بئر المكسور في منطقة الجليل شمالي البلاد، ووصفت حالته بالخطيرة، اليوم الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للطفل الذي كان فاقدا للوعي.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إنه "رأينا طفلا وهو فاقد للوعي وبلا تنفس بعد تعرضه للغرق ببركة في منزل، إذ قدمنا له علاجات أولية منقذة للحياة تضمنت تنفسا وأدوية، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة غير مستقرة".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات غرق الطفل.