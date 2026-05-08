لجنة المتابعة تقرّ تصعيد النشاطات الاحتجاجية وتعلن عن مسيرة الرايات السوداء في اللد

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تنظيم مسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في مدينة اللد يوم السبت 13 حزيران/ يونيو 2026، وذلك في إطار سلسلة النشاطات الاحتجاجية التي تقودها لمواجهة الجريمة والعنف وسياسات الهدم والمصادرة.

وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري لسكرتاريا لجنة المتابعة الذي عُقد في باقة الغربية، حيث أكد رئيس اللجنة د. جمال زحالقة أهمية تصعيد العمل النضالي في المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بالتحديات المتفاقمة التي تواجه المجتمع العربي، وفي مقدمتها الجريمة والعنف، وقضايا الهدم والاقتلاع في النقب، إلى جانب الدفاع عن القدس والمقدسات والتصدي لسياسات العنصرية والفاشية.

وأقرت اللجنة مواصلة برنامجها لمكافحة الجريمة والعنف عبر تنظيم مسيرات الرايات السوداء في مختلف المناطق، على أن تنطلق المرحلة المقبلة من مظاهرة اللد، يليها تنظيم فعاليات مماثلة في مدن وبلدات أخرى، بينها رهط والناصرة وحيفا. كما دعت القوى الوطنية والسلطات المحلية والمؤسسات الأهلية إلى أوسع مشاركة في المسيرة المرتقبة.

وفي سياق آخر، دعت لجنة المتابعة الجماهير العربية للمشاركة في مؤتمر النقب الأول ضد الهدم والمصادرة، المقرر عقده في رهط يوم 20 حزيران/ يونيو 2026، مؤكدة رفضها لما وصفته بالمشاريع الاقتلاعية، وتشديدها على مواصلة النضال دفاعا عن الأرض والمسكن في النقب.

كما جددت اللجنة دعوتها إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس دعما للمقدسات الإسلامية والمسيحية ولأهالي المدينة.

واستنكر الاجتماع الاعتداءات المتكررة على مقبرة بلد الشيخ، التي تضم ضريح عز الدين القسام، مثمنا جهود لجنة الأوقاف التابعة للمتابعة في حماية المقابر والأوقاف.

وفي ختام الاجتماع، دعت لجنة المتابعة إلى المشاركة في فعالية تكريم أهالي شهداء يوم الأرض يوم 23 أيار/ مايو 2026، بمناسبة مرور خمسين عاما على هذه الذكرى الوطنية.