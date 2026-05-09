مجد الكروم: مصرع طفل جراء تعرضه لحادث دهس

أسفر حادث دهس وقع ببلدة مجد الكروم عن مصرع طفل (3 سنوات)، حيث نقل بحالة متوسطة إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد تدهور حالته إثر الإصابة التي تعرض لها.

لقي الطفل عمر مرعي خلايلة (3 سنوات) مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور، ظهر اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" قد قدم العلاجات الأولية للطفل ونقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى نهريا) وهو بحالة متوسطة ويعاني من إصابة في الصدر.

الفقيد الطفل عمر خلايلة

ويبدو أن حالة الطفل تدهورت أثناء نقله إلى المستشفى، ليقر الطاقم الطبي وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

يُستدل من معطيات مقلقة نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد على ارتفاع حاد في وفيات الأطفال نتيجة إصابات غير متعمدة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سُجلت 28 حالة وفاة بين الأطفال حتى جيل 17 عاماً، وهي أعلى حصيلة تُسجَّل لهذه الفترة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأظهرت المعطيات أن حوادث الطرق تصدرت أسباب الوفاة، بعدما أودت بحياة 18 طفلاً، أي بزيادة 7 ضحايا عن المعدل العام في السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء، 12 طفلاً لقوا مصارعهم أثناء عبورهم الطريق، ما يشكل 67% من مجمل ضحايا حوادث الطرق، مقارنة بـ3 حالات فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.