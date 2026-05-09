مصرع شاب من كفر مندا دهسته شاحنة في "كريات آتا"

لقي الشاب محمد موفق زيدان من بلدة كفر مندا (33 عاما)، مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة في "كريات آتا" بمنطقة حيفا، ليل السبت - الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدم عمليات الإنعاش للشاب إلا أنها باءت بالفشل وأُعلن عن وفاته في المكان.

الفقيد محمد زيدان

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا، ومع وصولنا إلى المكان رأينا شابا على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى من إصابات بالغة الخطورة، إذ أجرينا له الفحوص الطبية لكن إصابته كانت خطيرة واضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.