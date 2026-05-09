وفاة ثانية لطفل عربي خلال ساعات: مصرع طفل من طمرة جراء إصابته من جسم ثقيل

نقل طفل من طمرة إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة جراء إصابته من جسم ثقيل، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته، وهي حالة الوفاة الثانية لطفل في المجتمع العربي خلال ساعات بعد مصرع طفل دهسا في مجد الكروم.

لقي الطفل سليمان وليد سليمان مريح (3 سنوات) من مدينة طمرة بمنطقة الجليل، مصرعه جراء إصابته من جسم ثقيل، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل، الذي عانى من إصابة خطيرة في الرأس، ثم نقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وقال المضمد عمير وهبي، إنه "استدعينا لتقديم العلاجات لطفل عانى من إصابة خطيرة في الرأس، إذ أبلغونا أنه أصيب من جسم ثقيل. لم يكن بوعيه الكامل وقدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.

وهذه حالة الوفاة الثانية لطفل في المجتمع العربي بعد بضع ساعات من وفاة الطفل عمر مرعي خلايلة (3 سنوات) من بلدة مجد الكروم جراء تعرضه لحادث دهس.