اتهام شاب من رهط بـ"التحريض على الإرهاب" عبر شبكات التواصل الاجتماعي

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 24 عاماً من مدينة رهط، على خلفية نشره محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن، بحسب الادعاء، "تحريضاً على الإرهاب والتعبير عن تأييد لمنظمات مصنفة كإرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة منطقة الجنوب، فإن المتهم نشر خلال الأشهر الأخيرة، وفي ظل الحرب الجارية منذ أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سلسلة منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت "عبارات تمجيد ودعم لمنظمات إرهابية"، إلى جانب محتوى وُصف بأنه "تحريضي".

ومن بين المواد المنشورة، صورة لقيادات من حركة حماس الذين تم تصفيتهم، مرفقة بأغنية تتضمن عبارات تمجّدهم وتصفهم بـ"الأبطال" الذين لم يستسلموا، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

كما نُسب إليه نشر صور لعدد من القادة، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الولايات المتحدة، ورئيس روسيا، مرفقة بمقاطع غنائية تحمل "عبارات تهديد وتحريض".

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً نشر مقطع فيديو يظهر رقصة تقليدية يمنية فوق أعلام إسرائيل والولايات المتحدة، مرفقاً بتعليقات ذات طابع سياسي، إضافة إلى مشاركة مقاطع من خطابات لشخصيات بينها يحيى السنوار وممثلون عن حركة حماس، تتضمن وفق الاتهام "محتوى تحريضياً ودعوات للعنف".

ووجهت للمتهم تهمتا "التحريض على الإرهاب" و"التعبير عن تأييد لمنظمة إرهابية".

ويُذكر أن ملف القضية جرى التحقيق فيه من قبل "وحدة التحقيقات في النقب (يمار)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، قبل تقديم لائحة الاتهام وطلب التوقيف إلى المحكمة.