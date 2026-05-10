اللجنة الشعبية في الناصرة تحتج على نشر مناقصات بالعبرية فقط وتطالب باحترام مكانة العربية

طالبت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة اللجنة المعينة لإدارة شؤون البلدية بإلزام جميع أقسامها بنشر المناقصات والتعميمات والإرشادات الرسمية باللغة العربية إلى جانب العبرية، وذلك عقب نشر عدد من المناقصات مؤخرًا باللغة العبرية فقط.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيس اللجنة المعيّنة في البلدية، يعكوف إفراتي، شددت اللجنة على أن اللغة العربية تشكل لغة الحياة اليومية لغالبية سكان المدينة، وأن تجاهلها في المنشورات الرسمية يمس بحق الأهالي في الوصول إلى المعلومات بصورة عادلة ومتساوية.

وأوضحت اللجنة أن اقتصار النشر على اللغة العبرية يضع عراقيل أمام المقاولين وأصحاب المصالح والمتقدمين للوظائف، ويحدّ من قدرتهم على متابعة الإجراءات والمواد الرسمية الصادرة عن البلدية.

وأكدت اللجنة الشعبية ضرورة اعتماد اللغتين العربية والعبرية في كافة الإعلانات والمناقصات والتوجيهات البلدية، بما يعزز الشفافية ويكفل حق جميع السكان في الاطلاع والمشاركة على قدم المساواة.