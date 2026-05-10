توقيف الأسير المحرر خالد صالح بعد مداهمة منزله وتفكيك خيمة استقبال في عين ماهل

أعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توقيف الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل، بعد يومين فقط من الإفراج عنه، وذلك عقب مداهمة منزله وتفكيك خيمة استقبال أُقيمت قرب المنزل، بحسب ما أفادت به الشرطة وعائلته.

قامت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتفكيك خيمة استقبال أُقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح، من سكان بلدة عين ماهل وأصوله من بلدة المشهد، كما أعادت توقيفه للتحقيق، وذلك عقب الإفراج عنه قبل يومين.

وبحسب بيان الشرطة، فإن "صالح أُدين في ملف أمني قُدمت فيه لوائح اتهام في شباط/ فبراير 2024، عقب تحقيق مشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بادعاءات تتعلق بالتواصل مع حركة حماس".

وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات بشأن إقامة خيمة استقبال "احتفالية" قرب منزل المحرر، وعلى إثر ذلك داهمت المكان وعملت على تفكيك الخيمة، فيما جرى اقتياده للتحقيق في مركز الشرطة.

من جانبها، قالت عائلة صالح لـ"عرب 48" إن "الشرطة اقتحمت المنزل صباح اليوم الأحد، وقامت بإزالة الشوادر المُثبتة لتظليل ساحة المنزل وموقف السيارات، كما جرى توقيف صالح واقتياده إلى مركز الشرطة في نوف هجليل، على أن يعود إلى المنزل لاحقًا".