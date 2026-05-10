رهط: جلسة طارئة عقب مقتل أحمد النعامي برصاص الشرطة ومطالبات بمحاكمة الشرطي وتشكيل لجنة تحقيق

عقدت بلدية رهط جلسة طارئة، اليوم الأحد، في أعقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي برصاص الشرطة، وسط مطالبات بمحاكمة الشرطي المتورط، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتنظيم خطوات احتجاجية بالتنسيق مع الجهات القيادية العربية.

من الجلسة في بلدية رهط، اليوم (إعلام البلدية)

عقدت بلدية رهط، اليوم الأحد، جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، ولجنة الإصلاح، واللجنة الشعبية، وشخصيات اجتماعية وأطر فاعلة في المدينة، وذلك في أعقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي (50 عامًا)، صباح السبت، برصاص الشرطة في مدينة رهط.

وفي مستهل الجلسة، عبّر رئيس البلدية والمشاركون عن استنكارهم الشديد وغضبهم إزاء الجريمة، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بسياسة إطلاق النار والتعامل العنيف مع المواطنين العرب، ومشددين على أن دور الشرطة يتمثل في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، لا التعامل معهم بعدائية أو تنفيذ عمليات ميدانية تعرّض حياة الناس للخطر.

المرحوم أحمد سعيد النعامي

وأكد رئيس البلدية، طلاب القريناوي، أن لمدينة رهط “عنوانًا واضحًا”، يتمثل في البلدية ورئيسها، مشيرًا إلى أن البلدية تمثل جميع المواطنين وتقود المسؤولية الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار إلى أن ما جرى يستوجب وقفة جادة ومسؤولة، والعمل على إعادة ترتيب الحسابات داخل المجتمع، وترسيخ السلم الأهلي، وعدم منح أي ذرائع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعيًا إلى بلورة “ميثاق تهدئة وهدنة مجتمعية” بمشاركة البلدية ووجهاء المدينة ورجال الإصلاح واللجنة الشعبية.

كما شدد على أن بلدية رهط ستقود النضال الشعبي والجماهيري بوسائل مسؤولة وسلمية وقانونية، تحفظ كرامة المواطنين وتصون أمنهم وسلامتهم.

وخلال الجلسة، أقرّ المشاركون سلسلة من الخطوات والقرارات، أبرزها استنكار وشجب جريمة قتل المرحوم أحمد سعيد النعامي، والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة، إلى جانب توجيه رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى قائد لواء الجنوب للمطالبة بمعرفة جميع تفاصيل الحادث، والتأكيد على رفض دخول قوات "حرس الحدود" أو ما يسمى "الحرس الوطني" إلى السلطات المحلية العربية.

كما طالب المشاركون بتقديم الشرطي الذي أطلق النار إلى المحاكمة وعدم بقائه في سلك الشرطة، إلى جانب مطالبة أعضاء الكنيست بطرح القضية على المستوى البرلماني والعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات مقتل النعامي.

وقررت البلدية أيضًا توجيه رسائل رسمية إلى الأحزاب اليسارية والقوى السياسية ذات الصلة لمتابعة القضية سياسيًا وجماهيريًا، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية ومظاهرة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وأعلنت بلدية رهط الإضراب خلال الساعتين الأوليين من الدوام الرسمي احتجاجًا على الحادثة، إلى جانب تكليف المستشار القضائي للبلدية بمتابعة الملف قانونيًا والتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة بهذا الشأن.

وأكدت الجلسة على ضرورة وجود جهاز شرطة يحترم المجتمع العربي ويعمل على حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، بدل التعامل معهم بعقلية عسكرية أو عدائية، كما شددت على أهمية إعادة ترتيب البيت الداخلي وترسيخ السلم الأهلي وبناء ميثاق تهدئة مجتمعي بمشاركة مختلف الأطر والفعاليات في المدينة.

وفي الجانب الإنساني، قررت البلدية تكليف الطواقم المهنية، بما في ذلك أقسام الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية، بمرافقة عائلة المرحوم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، مؤكدة في ختام الجلسة مواصلة قيادة النضال الجماهيري بصورة مسؤولة وسلمية وقانونية تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم.