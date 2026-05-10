مصرع شاب جراء حادث عمل في القدس

من مكان الحادث بالقدس، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

لقي رجل يبلغ من العمر نحو 35 عامًا مصرعه، اليوم الأحد، في حادث عمل وقع داخل موقع بناء في شارع "طريق الخليل" بمدينة القدس، بعد تعرضه لإصابة حرجة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء العمل.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء القدس"، بأن طواقم الإسعاف التابعة لها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات إنعاش مكثفة للمصاب، قبل أن يتم إعلان وفاته في الموقع متأثرًا بجراحه البالغة.

وقال طاقم الإسعاف: "قمنا بعمليات إنعاش متواصلة لرجل كان بحالة حرجة جدًا. وفي نهاية المطاف تم إعلان وفاته. وبحسب ما أُبلغنا، فقد سقط عليه قالب حديدي ثقيل أثناء عمله في الطابق السادس من موقع البناء".

وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

24 عاملًا لقوا مصارعهم و193 إصابة منذ مطلع العام في حوادث عمل من مطلع العام 2026

وفقًا للمعطيات والإحصاءات المتوفرة، لقي 24 عاملًا مصارعهم وأُصيب 193 آخرون بجروح متفاوتة جراء حوادث عمل مختلفة وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، في ظل استمرار الإهمال وغياب الرقابة الرسمية على شروط السلامة المهنية.

وتُظهر المعطيات السنوية أن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين، من بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة، ما خلّف آثارًا جسيمة على حياة المصابين وعائلاتهم على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب الإحصاءات، تتركز غالبية حوادث العمل في السقوط من علو، إضافة إلى حوادث المركبات داخل مواقع العمل، في ظل استمرار التقاعس عن فرض رقابة فعلية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار التساهل مع شركات ومقاولين يضعون الأرباح قبل سلامة العمال.

وتشير الجهات المعنية إلى أن العمال يُعدّون “الحلقة الأضعف” في سوق العمل، وهم الأكثر تضررًا من هذه الحوادث، في ظل غياب بيئة عمل آمنة وتراجع الالتزام بشروط السلامة المهنية، وضعف آليات الحماية والرقابة.