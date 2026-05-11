تحريض وتهديد: عضو الكنيست المتطرّف سوكوت يقتحم فعالية ذكرى النكبة التي نظّمتها جفرا بالجامعة العبرية

اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها "جفرا" بالجامعة العبرية، موجّها تهديدات مباشرة للطلبة؛ فيما حملت الحركة إدارة الجامعة مسؤولية الاعتداء، مؤكدة تمسكها بالحق في إحياء الذاكرة الوطنية الفلسطينية رغم الملاحقة والتحريض.

اقتحم عضو الكنيست المتطرّف، تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، اليوم الإثنين، فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظّمتها جفرا - التجمّع الطلابي في الجامعة العبرية في القدس، ووجّه تهديدات مباشرة للطلاب المشاركين، محرّضًا عليهم.

وأظهرت مقاطع مصوّرة اقتحام عضو الكنيست المتطرّف للقاعة التي أُجريت فيها الفعالية، وتحريضه على الطلبة المشاركين.

وأكّدت كتلة جفرا - التجمّع الطلابي ذلك في بيان، أصدره مساء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الاقتحام والتحريض، يمثّل مشهدا عنصريا واستفزازيا خطيرا.

عضو الكنيست الفاشي تسفي سوكوت يقتحم فعالية "جفرا" في الجامعة العبرية بالقدس، إحياء للذكرى الـ78 للنكبة. pic.twitter.com/sWsGwnXEeS — موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2026

وذكر البيان أن "هذا النشاط، يأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها جفرا، بالتعاون مع حركات طلابية فلسطينية أخرى في الأيام المقبلة، إحياءً للنكبة المستمرة".

واستنكرت جفرا - التجمّع الطلابي، "بشدة هذا الاعتداء والتحريض على الطلاب العرب"، وأكدت أن "إحياء ذكرى النكبة هو حق سياسي ووطني وإنساني، وأن محاولات الترهيب والملاحقة لن تنجح في إسكات الرواية الفلسطينية، أو منعنا من التعبير عن هويتنا وذاكرتنا الجماعية".

وحمّلت "إدارة الجامعة العبرية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المتكرر على طلابنا، في ظل استمرار سياسة التغاضي عن التحريض والعنف بحقهم".

وقالت إنه "بدل أن تقوم الجامعة بواجبها في حماية طلابها وضمان الحد الأدنى من الحيّز الديمقراطي، فإنها تواصل ملاحقة النشاط السياسي والوطني الفلسطيني داخل الحرم الجامعي".

وأضافت أن "ما يجري هو جزء من حملة تحريض وملاحقة متصاعدة ضد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية؛ ومع ذلك، نؤكد أن هذه السياسات لن ترهبنا، وسنواصل إحياء ذكرى النكبة، وصون رواية شعبنا، والدفاع عن حقنا في الذاكرة والهوية والانتماء، مهما اشتدت سياسات القمع والملاحقة والتحريض".