تحقيق أولي: الشرطي القاتل في رهط أصاب أحمد النعامي برصاصة في ظهره

تحقيق "ماحاش" يعزز الشكوك بشأن رواية الشرطة حول مقتل أحمد النعامي في رهط، بعد ظهور معطيات تفيد بأنه لم يكن مسلحًا وأُصيب بينما كان يدير ظهره للشرطي، فيما تؤكد عائلته أن وضعه الصحي لم يكن يسمح له بالهروب أو مهاجمة

من اعتداء سابق للشرطة على قرية ترابين في النقب، توضيحية (Getty Images)

أظهرت معطيات أولية من تحقيق تجريه وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية “ماحاش”، أن أحمد سعيد النعامي (57 عامًا) من مدينة رهط، قُتل برصاصة في ظهره أطلقها شرطي، السبت الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما بيّنت التحقيقات أن الشرطي القاتل أطلق "على الأرجح" ثلاث رصاصات باتجاهه، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين، مشيرة إلى أن النعامي قُتل بعد مطاردة قصيرة على الأقدام مع عنصر احتياط في "حرس الحدود".

أحمد سعيد النعامي (57 عامًا)

وتعزز نتائج التحقيق الشكوك بشأن رواية الشرطة التي ادعت أن النعامي شكّل خطرًا على عناصرها، إذ تشير المعطيات إلى أنه لم يكن مسلحًا، وأنه أُصيب بينما كان يدير ظهره للشرطي القاتل، ما يؤكد أنه لم يكن يشكل خطرًا لحظة قتله.

ولم تُحسم الاستنتاجات النهائية بعد في التحقيقات لدى "ماحاش"، بانتظار استكمال الفحوص الجنائية، علما بأن الشرطي كان قد ادعى خلال التحقيق معه أنه أطلق النار بعدما "شعر بخطر على حياته" إثر مقاومة النعامي اعتقاله، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بشروط مقيّدة.

وفي رهط، رفضت عائلة النعامي رواية الشرطة بشكل قاطع، مؤكدة أن وضعه الصحي لم يكن يسمح له لا بالفرار ولا بمهاجمة عناصر الشرطة.

وقال أفراد من العائلة إن أحمد عانى في السنوات الأخيرة من تدهور صحي حاد، بعد إصابته بجلطة دماغية، إلى جانب معاناته من السكري، فيما اكتُشف مؤخرًا ورم في رأسه.

وقال شقيقه سرور النعامي إن أحمد "كان بالكاد يستطيع السير"، فيما أشار مصلون في المسجد الذي اعتاد التردد إليه إلى أنه كان يؤدي الصلاة جالسًا لعجزه عن الركوع والسجود.

وأشارت ابنته يقين، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى أدراج ممتلئة بالأدوية التي كان يتناولها والدها، بينما قالت قريبة للعائلة تعمل معالجة طبية إنه كان يأتي لتلقي العلاج بشكل دائم بسبب مشاكل في الركبتين وصعوبة في الحركة.

وأضافت: "حين سمعت أنهم يقولون إنه ركض أو هاجم الشرطة، عرفت فورًا أن الرواية غير صحيحة. كان ضعيفًا جدًا، ولم يكن قادرًا على الركض أصلًا".

وكان النعامي أبًا لسبعة أبناء، وكانت إحدى بناته تستعد للزواج بعد أسبوعين.

وفي خيمة العزاء، عبّر أفراد العائلة عن غضبهم من تعامل الشرطة مع القضية، مطالبين بمحاسبة الشرطي الذي أطلق النار. وقال شقيقه: "لا نريد شيئًا سوى الحقيقة. نريد أن يعترفوا بما جرى، وأن يتحمل الشرطي المسؤولية عمّا فعله".

وتحدث سكان في رهط عن تصاعد اعتداءات الشرطة واقتحامات المنازل من دون أوامر تفتيش، معتبرين أن ما حدث مع النعامي يأتي ضمن سياسة أوسع تجاه أهالي رهط.

وأشار السكان إلى تسجيل مصور جرى تداوله مؤخرًا، يُسمع فيه أحد عناصر الشرطة وهو يطلب من قواته، قبيل تنفيذ مداهمة، "تحطيم كل ما يمكن تحطيمه"، معتبرين أن هذا التسجيل يعكس طبيعة تعامل الشرطة مع المدينة وسكانها والمجتمع العربي عموما.