مصرع عامل إثر إصابته بجسم ثقيل في ورشة بناء وسط البلاد

لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا مصرعه، اليوم الاثنين، إثر إصابته بجسم ثقيل داخل ورشة بناء في وسط البلاد.

أُعلن عن مصرع عامل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، صباح اليوم الاثنين، بعد تعرضه لإصابة خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه داخل ورشة بناء في شارع "هزيتيم" بمدينة رمات غان، وسط البلاد.

ووفق بيان صادر عن طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمرا"ء و"اتحاد الإنقاذ”، فقد تم استدعاء الطواقم إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ حول حادث عمل.

وعند وصول الطواقم، عُثر على العامل فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، دون نبض أو تنفس، حيث جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن المسعفون وفاته في المكان نتيجة خطورة الإصابات.

وأفاد مسعفون من موقع الحادث أن العامل وُجد ملقى على الأرض بعد تعرضه لإصابة مباشرة من جسم ثقيل أثناء العمل، مؤكدين أنه لم تُجدِ محاولات الإنعاش نفعًا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

25 عاملًا لقوا مصارعهم و193 إصابة منذ مطلع العام في حوادث عمل من مطلع العام 2026

وفقًا للمعطيات والإحصاءات المتوفرة، لقي 25 عاملًا مصارعهم وأُصيب 193 آخرون بجروح متفاوتة جراء حوادث عمل مختلفة وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، في ظل استمرار الإهمال وغياب الرقابة الرسمية على شروط السلامة المهنية.

وتُظهر المعطيات السنوية أن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين، من بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة، ما خلّف آثارًا جسيمة على حياة المصابين وعائلاتهم على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب الإحصاءات، تتركز غالبية حوادث العمل في السقوط من علو، إضافة إلى حوادث المركبات داخل مواقع العمل، في ظل استمرار التقاعس عن فرض رقابة فعلية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار التساهل مع شركات ومقاولين يضعون الأرباح قبل سلامة العمال.

وتشير الجهات المعنية إلى أن العمال يُعدّون “الحلقة الأضعف” في سوق العمل، وهم الأكثر تضررًا من هذه الحوادث، في ظل غياب بيئة عمل آمنة وتراجع الالتزام بشروط السلامة المهنية، وضعف آليات الحماية والرقابة.