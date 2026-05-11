مقتل امرأة و3 مصابات إثر جريمة إطلاق نار في الرملة

قُتلت امرأة وأُصيبت ثلاث نساء، صباح اليوم الاثنين، بجراح متفاوتة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة، فيما قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابات في المكان، ونقلتهن إلى المستشفى. واعتقلت الشرطة منفذ جريمة إطلاق النار في وقت لاحق.

وأعلن المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، وفاة إحدى المصابات اللواتي وصلن من مدينة الرملة إثر جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم.

وأوضح المستشفى أن "المصابات الثلاث الأخريات ما زلن يتلقين العلاج على يد الطواقم الطبية، فيما وصلت أيضًا امرأة أخرى من مكان الحادث إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من حالة هلع".

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، ليئاد أفيئيل، في بيان أولي: "وصلت قبل دقائق إلى غرفة الصدمات في قسم الطوارئ بمركز شامير الطبي أربع نساء من مدينة الرملة، وُصفت حالاتهن على النحو الآتي: امرأة بحالة حرجة جدًا، امرأة بحالة خطيرة، امرأة بحالة متوسطة، امرأة بحالة طفيفة".

الرملة، صباح اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في تحديث حول حادثة العنف في الرملة: "قدّمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي وعملت على نقل 4 مصابات إلى مستشفى شامير - أساف هروفيه، بينهم: امرأة تبلغ نحو 30 عامًا بحالة حرجة جدًا وتُجرى لها عمليات إنعاش، وامرأة تبلغ نحو 50 عامًا بحالة خطيرة، وامرأة أخرى تبلغ نحو 30 عامًا بحالة متوسطة إلى خطيرة. كما جرى نقل امرأة أُصيبت بشظايا ووصفت حالتها بالطفيفة".

وذكر في بيان أولي صادر عن طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، أن مركز الطوارئ 101 في منطقة "أيالون" تلقى بلاغًا عند الساعة 07:21 حول وقوع جريمة عنف في المدينة.

وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية من المسعفين والمضمدين وصلت إلى المكان، وقدّمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين وُصفت جراحهم بالطفيفة والمتوسطة والخطيرة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة".

اعتقال منفذ إطلاق النار في الرملة

اعتقلت الشرطة منفذ جريمة إطلاق النار في الرملة بعد ملاحقته في شوارع المدينة.

ووفقا للشرطة: "قبل وقت قصير، ورد بلاغ حول حادثة إطلاق نار في مدينة الرملة، أسفرت، بحسب الجهات الطبية، عن إصابة امرأتين بجراح طفيفة وخطيرة".

وأضافت أنه باشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وملاحقة للمشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلق مسلح النار باتجاه امرأة داخل منزل في المدينة، ثم خرج من المبنى مسلحًا نحو السوق وأطلق النار بصورة عشوائية، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابات.

وذكرت الشرطة أن خلفية الحادثة بدأت "جنائية"، إلا أنها تحوّلت، بحسب التقديرات الأولية، إلى خلفية "قومية"، فيما تتواجد في المكان أيضًا قوات من جهاز الأمن العام (الشاباك).

وتواصل الشرطة عمليات التمشيط والملاحقة بحثًا عن المشتبه به الذي فرّ من المكان، علمًا أن هويته معروفة لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد ضابط شرطة وصل إلى موقع جريمة إطلاق النار في مدينة الرملة، بأن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم معروفة لدى الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن "جميع الاتجاهات قيد الفحص، وسنغلق دائرة التحقيق".

وبحسب تقديرات أولية، يُشتبه بأن منفذ إطلاق النار حاول استهداف بعض المصابات بشكل مباشر، فيما أُصيبت أخريات نتيجة رصاصات طائشة.

وفي السياق، أوضح مسعف وصل إلى المكان أن امرأتين من المصابات تم العثور عليهما داخل مبنى، فيما وُجدت مصابة ثالثة في الشارع، حيث جرى تقديم العلاج الأولي لهن في موقع الجريمة.