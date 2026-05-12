اعتقال 38 مشتبها بتجارة السلاح والمخدرات في عملية سرية بالشمال

نفذت حملة المداهمات بمشاركة قوات خاصة ووحدات أمنية، فيما قالت الشرطة إن العملية استندت إلى معلومات وفرها عميل سري اخترق شبكات إجرامية تنشط في تجارة السلاح غير القانوني.

كشفت الشرطة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عن عملية سرية واسعة استمرت أكثر من عام، انتهت باعتقال 38 مشتبها بتهم الاتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطيرة، خلال مداهمات نفذت في عدد من البلدات العربية بمشاركة مئات من عناصر الشرطة ووحدات خاصة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الشرطة في بيان لها إن العملية قادتها الوحدة المركزية في لواء الشمال، واعتمدت على تشغيل عميل سري من داخل عالم الجريمة أُطلق عليه اسم "الريشة"، حيث عمل على اختراق شبكات تجارة السلاح في مناطق عدة، بينها الناصرة، شفاعمرو، كفر كنا، الزرازير، الرينة، دير حنا، تل السبع وجلجولية.

وشهدت ساعات الفجر تنفيذ حملات دهم متزامنة لمنازل المشتبهين بمشاركة وحدات خاصة من الشرطة وحرس الحدود، حيث جرى توقيف العشرات وجمع أدلة تربطهم بالمخالفات المنسوبة إليهم، على أن يعرضوا لاحقا على محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم.

وأوضح قائد شرطة الشمال، اللواء مئير إلياهو، أن العملية تأتي ضمن حملة متواصلة تستهدف منظمات الإجرام ومصادر السلاح غير القانوني، مشددا على أن الشرطة تواصل ملاحقة كل من يساهم في انتشار الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي.