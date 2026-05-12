الإفراج عن معتقل هبة الكرامة إبراهيم مريح من طمرة: خرج بجسم نحيل وملامح متغيرة

أفرج عصر الثلاثاء عن الشاب إبراهيم مريح من مدينة طمرة بعد 5 سنوات من الأسر على خلفية أحداث "هبة الكرامة"، وقد خرج بجسم نحيل وظهر بملامح متغيرة بسبب قسوة ظروف الأسر.

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، عن الشاب إبراهيم مريح من مدينة طمرة بعد أن قضى 5 سنوات في سجن "نفحة" جنوبي البلاد منذ اعتقاله على خلفية أحداث "هبة الكرامة" في أيار/ مايو 2021.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت مريح يوم 13 أيار/ مايو 2021 من منزله أثناء تواجده مع أفراد عائلته، قبل أن تُصدر المحكمة المركزية في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حكمًا بالسجن الفعلي بحقه لمدة خمسة أعوام، ضمن ملفات "هبّة الكرامة".

وبحسب لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، وُجهت لمريح وعدد من المعتقلين من طمرة تهم "تنفيذ عمل إرهابي بدافع قومي ومعاداة اليهود"، وهي التهم التي رافقت محاكمات العديد من شبان المدينة منذ اندلاع الأحداث في أيار/ مايو 2021.

الشاب مريح قبل اعتقاله ودخوله السجن

وبدا الإرهاق واضحًا على جسده لدى الإفراج عنه من السجن، إذ ظهر بجسم نحيل وتغير ملامحه إثر قسوة ظروف الأسر. وقال لعائلته إن أكثر ما تمناه طوال سنوات الاعتقال هو رؤيتهم بخير، وتناول وجبته المفضلة من إعداد والدته، وتقبيل رأس والده في حلم مؤثر اختصر سنوات الغياب والحنين.

وفي السياق، لا يزال العديد من معتقلي "هبّة الكرامة" من مدينة طمرة يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم بهاء أبو الهيجاء، ومحمد غانم أبو الهيجاء، ومحمد هشام أبو رومي، إضافة إلى مصطفى عواد، بعد صدور أحكام بالسجن بحقهم تراوحت بين سبعة وثمانية أعوام.

من اليمين: محمد أبو الهيجاء، محمد أبو رومي، إبراهيم مريح وبهاء أبو الهيجاء في إحدى جلسات المحكمة

وشهدت الأشهر الماضية تطورات قانونية في ملفاتهم، إذ قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 تخفيض عام واحد من محكومية كل من الشبان بهاء أبو الهيجاء ومحمد غانم أبو الهيجاء ومحمد هشام أبو رومي، كما خُفّضت مدة الحكم بحق المعتقل مصطفى عواد عامًا واحدًا أيضًا، عقب التماسات قدمها طاقم الدفاع ضد قرارات المحكمة المركزية في حيفا.