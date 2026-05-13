الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب تحيي ذكرى النكبة الـ78

انطلقت، اليوم الأربعاء، مراسم إحياء الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية في جامعة تل أبيب - الشيخ موّنس، وذلك في ساحة "أنطين" الرئيسية في الجامعة، بمشاركة العشرات من الطلبة العرب في الجامعة.

وفي المقابل، تظاهر عدد من اليمين الإسرائيلي المتطرف، تزامنًا مع إحياء مراسم الذكرى من قبل الطلبة العرب الفلسطينيين في الجامعة.

العشرات من الطلبة العرب في جامعة تل أبيب- الشيخ مونس ينشدون النشيد الوطني في مراسم إحياء الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية

ودعت الحراكات الطلابية في الجامعة إلى إحياء ذكرى النكبة السنوية.

ورفع الطلاب لافتات وصورًا تعبر عن ذكرى النكبة، وكُتب على بعض اللافتات: "من الشيخ موّنس لجنين شعب واحد ما بلين"، و"من تبعثر غزة تُبعث وردًا وحبًا".

وتواجد في إحياء الذكرى عدد من أعضاء الأحزاب السياسية والقيادات العربية.

كلمة الطالب جواد عامر خلال إحياء مراسم الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني في جامعة تل أبيب - الشيخ مونّس

وقال الطالب ناجي أبو شحادة خلال كلمته: "إن النكبة لم تكن مجرد تهجير لأكثر من 700 ألف فلسطيني من قراهم، وفي أكثر من 500 قرية فلسطينية مهجّرة، بل كانت محاولة لاقتلاع شعب كامل من أرضه وجذوره. لكن بعد 78 عامًا، لا تزال قرانا حاضرة فينا، وبلداتنا وأرضنا راسخة في وجداننا، ونحن على العهد ولن نتراجع".

وقال الطالب جواد عامر خلال كلمته: "إننا نسير على درب يوم الأرض، وهبّة أكتوبر، وهبّة الكرامة، وفاءً لشعبنا وما قدّمه من تضحيات في كافة أماكن تواجده. نقف اليوم لنروي القصص، ونجدد العهد على مواصلة مسيرة النضال نحو التحرر والاستقلال".

وأكدت الحركات الطلابية أنه "في ظل استمرار الحرب على غزة وما يحدث من تطهير عرقي في الضفة الغربية، ومع استمرار سياسات القمع والملاحقة تجاه جماهيرنا الباقية في وطنها، نؤكد المؤكد أبدا، نحن الطلاب جزء حي وفاعل من شعبنا الفلسطيني، وسنقف لنحكي قصة أهلنا وشعبنا، متمسكين بهويتنا وروايتنا، وفخورين بانتمائنا لشعبنا الفلسطيني وقضيته، وحقه بالتحرر والاستقلال".

محاولة اقتحام فعالية لإحياء ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب

شهدت ساحة "أنطين"في جامعة تل أبيب - الشيخ مونّس، محاولة اقتحام من قبل ناشطة يمينية إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع استعداد الحركات الطلابية لإحياء مراسم الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني.



وأضافت أنه "من موقعنا كطلاب وطالبات داخل الجامعات نتشبث بحقنا بالوجود فوق أرض وطننا، وعلى أن نرفع صوتنا الحر داخل الحرم الجامعي، وأن نسرد روايتنا، ونؤكد على تمسكنا بحق شعبنا في تقرير المصير وحق العودة لأهلنا اللاجئين الفلسطينين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".