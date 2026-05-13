اللد: تظاهرة منددة باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية

رفع المتظاهرون لافتات منددة بتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية عن ردع الجريمة المستفحلة في اللد والرملة والمجتمع العربي، بالإضافة إلى صور ضحايا ووقفوا بجانب سرير وضع عليه كفن مع بقع حمراء تعبيرا عن استنكارهم للجريمة.

شارك العشرات من أهالي اللد والرملة مساء اليوم، الأربعاء، في تظاهرة احتجاجية بالقرب من استاد مدينة اللد الكبير، تنديدا باستفحال الجريمة في المدينتين وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية في ردعها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تطالب السلطات والشرطة الإسرائيلية بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وعدم التواطؤ معها، وكتب على بعض منها: "الجريمة المنظمة الدولة خلفها"، "كفى سفكا للدماء"، "دمنا مش رخيص"، "الشرطة متواطئة". كما رفعوا صور ضحايا جرائم قتل في اللد والرملة.

ووقف المتظاهرون بجانب شارع 40 الرئيس، إذ رفعوا اللافتات وإلى جانبهم سرير عليه كفن وبقع حمراء تعبيرا عن استنكارهم لتفشي الجريمة.

وتواجدت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط التظاهرة التي دعت إليها اللجنتين الشعبيتين في اللد والرملة، ولجنة السلم الأهلي في اللد.

وقال عضو اللجنة الشعبية في اللد ورجل الإصلاح في المدينة، محمد أبو شريقي، لـ"عرب 48"، إنه "نتظاهر نحن اليوم كأهالي اللد والرملة والمجتمع العربي، ضد الجريمة المنظمة في مجتمعنا، ولإيصال عدة رسائل أهمها للحكومة والشرطة اللتان لا تعملان في كل ما يتعلق بردع الجريمة، بل على العكس تأخذان دورا يزيد من الجريمة في المجتمع".

حديث عضو اللجنة الشعبية في اللد محمد أبو شريقي لـ"عرب 48" خلال التظاهرة المنددة بالجريمة المستفحلة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/RZ2kUoqPLx pic.twitter.com/IxLJKSLrFA — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2026

وأضاف "الرسالة الأخرى للعائلات والأهالي في مجتمعنا، بمراقبة أبنائهم باعتبارها حاجة ملحة".

وذكرت عضو المجلس البلدي واللجنة الشعبية في اللد، سيرين أبو لبن، التي فقدت شقيقيها وابن شقيقتها في جريمتين منفصلتين الأخيرة كانت مزدوجة ووقعت في 22 نيسان/ أبريل الماضي، في حديث لـ"عرب 48"، أنه "لن نسكت من بعد اليوم في ظل ما يحصل في من جرائم قتل في اللد والرملة والمجتمع العربي، إذ أننا لن ننتظر جريمة القتل المقبلة حتى نحتج".

حديث عضو المجلس البلدي واللجنة الشعبية في اللد، سيرين أبو لبن، لـ"عرب 48" خلال التظاهرة المنددة بالجريمة المستفحلة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية، بعدما فقدت شقيقيها وابن شقيقتها جراء الجريمة



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/RZ2kUoqPLx pic.twitter.com/WgorJljulA — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2026

وأشارت إلى أهمية مشاركة عائلات الضحايا في الاحتجاجات، وأكدت أن "هناك حاجة حقيقية في أن تشارك عائلات الضحايا بالاحتجاجات ضد الجريمة، من أجل المطالبة الفورية بمحاكمة قتلة أبنائها. لذلك نحن نتظاهر حتى تتم محاكمة كل القتلة والمجرمين".

وقال نائب رئيس بلدية رهط والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، حسن النصاصرة، لـ"عرب 48"، إنه "نقف إلى جانب أهلنا في اللد والرملة والمجتمع العربي بأسره من أقصى الشمال إلى الجنوب، لأن كل مجتمعنا مستهدف وهذه الآفة خطيرة جدا وتهدد وجودنا وكياننا في هذه البلاد، وخصوصا أنها مدعومة من قبل الفاشية والعنصرية لبعض وزراء هذه الحكومة العنصرية".

حديث نائب رئيس بلدية رهط والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، حسن النصاصرة، لـ"عرب 48" خلال التظاهرة باللد المنددة بالجريمة المستفحلة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية.



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/RZ2kUoqPLx pic.twitter.com/HG9EgVySGr — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2026

وأضاف أن "المطلوب الآن هو الالتفاف والوحدة والخروج إلى الشوارع، فقد حان الوقت لنخرج للشوارع لأن مطلبنا صادق، ونحن نطلب وجود وحياة ونريد أن نعيش بحياة كريمة بلا عنف أو جريمة التي باتت تهددنا وتهدد وجودنا".