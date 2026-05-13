طمرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

من مظاهرة سابقة قبالة مركز الشرطة في طمرة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤها (أرشيف "عرب 48")

أصيب شاب، يبلغ 26 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل، بعد عصر الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

يأتي ذلك في وقت تشهد طمرة في الآونة الأخيرة تزايدا في جرائم إطلاق النار، أسفرت عن قتلى وإصابات، وقد نظمت أيضا احتجاجات فيها وأمام مركز الشرطة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤها في ردعها.