مصرع شاب في حادث دراجة نارية بحيفا

لقي شاب مصرعه اليوم في حادث دراجة نارية وقع على طريق "يغئال يدين" بمدينة حيفا، بعد إصابته بجروح خطيرة ومتعددة، حيث أُقرت وفاته في المكان.

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

لقي شاب يبلغ نحو 20 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث دراجة نارية وقع على طريق "يغئال يدين" في مدينة حيفا.

وأفادت الناطق بلسان "خدمة نجمة داود الحمراء" بأنه "تلقى مركز الطوارئ 101 بلاغًا عند الساعة 11:14 حول إصابة خطيرة في المكان، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى موقع الحادث، لتجد الشاب فاقدًا للوعي ودون علامات حياة، ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده".

وأضاف "أفاد المسعفون أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن شدة الإصابات لم تترك لهم سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.