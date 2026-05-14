اعتقال مشتبه بقتل باسل فرعوني من الناصرة

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن اعتقال مشتبه بضلوعه في جريمة قتل الشاب باسل أشرف فرعوني (20 عامًا) من مدينة الناصرة، الذي قُتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات أثناء عمله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وبحسب بيان الشرطة، فإنّ الوحدة المركزية "يمار هعماكيم" في لواء الشمال أدارت تحقيقًا سريًا في القضية منذ يوم وقوع الجريمة بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قبل أن يتحوّل التحقيق إلى علني في 11 أيار/ مايو الجاري، حيث جرى اعتقال المشتبه به.

وأضافت الشرطة أنّ قوات من لواء الشمال نجحت، بعد وقت قصير من تنفيذ الجريمة، في العثور على الأسلحة التي استُخدمت في عملية القتل، بعد الوصول إلى مكان إخفائها، وتم تحويلها إلى مختبرات الشرطة لاستكمال الفحوصات الجنائية وجمع الأدلة.

وأشارت إلى أنّ محكمة الصلح في "نوف هجليل" - الناصرة مدّدت، يوم الثلاثاء، اعتقال المشتبه به حتى 20 أيار/ مايو 2026.

وخلال جلسة المحكمة، أصدر القاضي نعمان إدريس أمرًا بحظر نشر هوية المشتبه به أو مكان سكنه، نظرًا إلى كونه قاصرًا وقت وقوع الجريمة.

وأكدت الشرطة أنّ التحقيقات لا تزال متواصلة، مشددة على مواصلة العمل لمكافحة الجريمة وكشف ملابساتها وتقديم المتورطين إلى القضاء.