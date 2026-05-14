تصريح مدّعٍ عام بحق مشتبهَين بمحاولة قتل رئيس بلدية عرابة ونائبه

قدّمت النيابة تصريح مدّعٍ عام بحق مشتبهَين في قضية إطلاق النار على رئيس بلدية عرّابة ونائبه، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام خطيرة ضدّهما خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

قدّمت النيابة العامة تصريح مدّعٍ عام بحق مشتبهَين في قضية محاولة قتل رئيس بلدية عرّابة د. أحمد نصار، ونائبه، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام خطيرة ضدّهما خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، أنّ التحقيقات التي أجرتها الوحدة المركزية "يمار" كشفت ملابسات حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء يوم 8 آذار/ مارس 2026، حين تعرّض رئيس البلدية ونائبه لإطلاق نار أثناء جلوسهما في أحد المخابز بمدينة عرّابة.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة رئيس البلدية بسبع رصاصات، وُصفت جراحه بالخطيرة، فيما أُصيب نائبه بجروح متوسطة.

وبحسب بيان الشرطة، فإنّ خلفية القضية تعود إلى خلافات مرتبطة بمناقصات جمع النفايات في المدينة، في ظل تغييرات متكررة لشركات جمع النفايات من قبل البلدية، إضافة إلى تسجيل حوادث إحراق لشاحنتين لجمع النفايات خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشرطة أنّ التحقيق، الذي تحوّل إلى علني في 14 نيسان/ أبريل 2026، قاد إلى اعتقال عدد من المشتبهين، فيما أظهرت مواد التحقيق وجود أدلة ضد أحد سكان عرّابة (56 عامًا)، وهو قريب لرئيس البلدية، بشبهة إرسال منفّذ عملية إطلاق النار، وهو شاب من المدينة يبلغ من العمر 25 عامًا، لتنفيذ العملية.

وأكدت الشرطة أنّ الوحدة المركزية في لواء الشمال تواصل استكمال إجراءات التحقيق تمهيدًا لتقديم لائحة الاتهام الرسمية بحق المشتبهَين.