لائحة اتهام ضد شاب من الطيرة بادعاء التواصل مع "جهة إيرانية"

النيابة العامة الإسرائيلية تتهم شابًا من الطيرة بالتواصل مع "جهة إيرانية" وتوثيق مواقع وصفتها بـ"الحساسة" خلال الحرب، فيما لم تُنشر تفاصيل بشأن ظروف اعتقاله أو رد طاقم دفاعه على الاتهامات.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد شاب (27 عامًا) من مدينة الطيرة، نسبت إليه فيها مخالفات أمنية، بينها "التواصل مع عميل أجنبي" و"نقل معلومات للعدو"، بادعاء تنفيذ مهام لصالح جهة إيرانية.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ادعيا فيه أن الشاب أقام "علاقة مع جهة إيرانية معادية" خلال الحرب ونفذ بتوجيه منها مهام تضمنت إرسال مواقع وصور لمنشآت ومواقع "حساسة".

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن الشاب، الذي عمل سائق شاحنة وتنقل في أنحاء البلاد بحكم عمله، استغل تنقلاته لتوثيق مواقع مختلفة وإرسالها إلى الجهة التي تواصل معها، وزعمت أن ذلك جرى "بدافع أيديولوجي وعلى خلفية كراهيته لإسرائيل".

وادعت النيابة أن التواصل بين الطرفين شمل إرسال توثيق لميناء ومحطة كهرباء في أسدود، ومبانٍ تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، إضافة إلى محطة شرطة ومبنى بلدية، كما زعمت أن الشخص الذي تواصل مع الشاب المعتقل طلب منه تصوير "أماكن مهمة ومواقع يتجمع فيها يهود".

وأضافت النيابة أن الشاب أرسل، في بعض الحالات، مواقع قالت إنها "إستراتيجية"، وشارك في مكالمات فيديو "أرشد خلالها إلى أماكن يمكن استهدافها بالصواريخ"، كما ادعت أنه ربط استمرار التعاون بـ"تحقيق نتائج" في المواقع التي أرسل توثيقًا عنها.

ووفق البيان، فإن الجهة التي تواصلت مع الشاب عرضت عليه مقابلًا ماليًا لقاء تنفيذ المهام، إلا أنه رفض الحصول على أموال، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا على أن دوافعه "أيديولوجية".

وقالت النيابة إنها طلبت من المحكمة الإبقاء على الشاب رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، فيما اعتبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن القضية تندرج ضمن ما وصفته بـ"محاولات متكررة" من جهات أجنبية لتجنيد مواطنين في إسرائيل لتنفيذ مهام أمنية.

ولم تورد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفاصيل إضافية بشأن ظروف اعتقال الشاب أو مدة التحقيق معه، فيما لم يُنشر حتى الآن رد من محاميه على الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية.