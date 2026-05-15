جمعية الثقافة العربية تنظم جولات في أحياء حيفا ضمن فعاليات "أسبوع العودة" الرابع

نظّمت جمعية الثقافة العربية، الجمعة، جولات تثقيفية وتاريخية في الأحياء العربية بمدينة حيفا التي عايشت النكبة والتهجير، وذلك بمشاركة العشرات من المشاركين ضمن فعاليات اليوم الثالث من "أسبوع العودة" الرابع والذي يأتي إحياءً لذكرى النكبة الـ78.

وشملت الجولات زيارة عدد من الأحياء والمعالم التاريخية في المدينة، والتعرّف على تاريخ حيفا الفلسطينية وما شهدته من تهجير واقتلاع بحق أهلها عام 1948، إلى جانب تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية والذاكرة الجماعية في مواجهة سياسات المحو والتشويه المستمرة.

وأكدت الجمعية، أن هذه الجولات تأتي كجزء من مشروعها التربوي والثقافي الهادف إلى تعزيز الوعي بالهوية والتاريخ الفلسطيني، وربط الأجيال الشابة بمدنهم وقراهم وتاريخ شعبهم، خاصة في ظل تغييب الرواية الفلسطينية عن المناهج الرسمية ومحاولات طمسها المستمرة.

وقد أُقيمت الجولات بإرشاد كل من الباحث والمؤرخ د. جوني منصور والمرشد بلال درباس.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات "أسبوع العودة" ستتواصل خلال اليومين المقبلين عبر جولات وفعاليات إضافية في قرية الخلصة المهجّرة جنوبي البلاد وفي مدينة القدس.