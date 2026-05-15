جمعية الثقافة العربية تنظم ندوة حول "النكبة المستمرة" وسياسات التهجير ضمن فعاليات أسبوع العودة

نظّمت جمعية الثقافة العربية،مساء أمس الخميس، ندوة حوارية بعنوان “جغرافيا تحت المحو: النكبة المستمرة في زمن الإبادة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة الرابع، بمشاركة الباحث والمؤرخ عادل مناع والباحث منصور النصاصرة، فيما أدارت الندوة الزميلة الصحافية والناشطة ديمة كبها، وسط حضور واسع من المهتمين والطلبة والشباب من مختلف الجامعات.

وتناول د. مناع خلال مداخلته تجربة الفلسطينيين في الداخل خلال النكبة، وما رافقها من سياسات تهجير وحكم عسكري استهدفت من تبقّى في وطنهم، مستعرضًا أشكال الصمود التي طوّرها المجتمع الفلسطيني للحفاظ على هويته وارتباطه بأرضه في مواجهة سياسات الاقتلاع والإحلال.

من جهته، تطرق د. النصاصرة إلى واقع التهجير المستمر في النقب، وما تتعرض له القرى العربية من هدم ومصادرة وتضييق متواصل، مشيرًا إلى المجازر التي شهدتها المنطقة خلال النكبة. كما ربط بين ما يجري في النقب والقدس وغزة، مؤكدًا استمرار السياسات الاستعمارية بأشكال مختلفة حتى اليوم.

وأكدت الجمعية أن الندوة تأتي في إطار فتح مساحات للنقاش الثقافي والمعرفي حول القضية الفلسطينية وربط الحاضر بالسياق التاريخي للنكبة، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع العودة الرابع ستتواصل عبر سلسلة ندوات وجولات ونشاطات ثقافية في عدة مناطق حتى يوم الأحد.