طمرة: مصابان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة عن إصابة شاب ورجل بجراح متوسطة وطفيفة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ في وقت تشهد المدينة تزايدا في الجرائم مسفرة عن إصابات وقتلى في الآونة الأخيرة.

من مكان الجريمة (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب (39 عاما) ورجل (55 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة طمرة بمنطقة الجليل، عصر اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، اللذين عانيا من إصابات اخترقت جسديهما.

ونقل المصابان إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد طمرة في الآونة الأخيرة تزايدا في جرائم إطلاق النار، مسفرة عن قتلى وإصابات، وقد نظمت أيضا احتجاجات فيها وأمام مركز الشرطة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤها في ردعها.