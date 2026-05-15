مصرع عامل في حادث دهس شاحنة داخل مصنع وسط البلاد

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "طاقم الإسعاف")

لقي عامل يبلغ من العمر 48 عامًا مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه للدهس من قِبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب المنطقة الصناعية “شوهام” في وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن بلاغًا ورد عند الساعة 06:19 إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة "اليركون"، حول إصابة عامل جراء حادث عمل داخل الموقع، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وعثرت عليه مصابًا بإصابة بالغة في الرأس، ودون أي علامات حياة، ليتم إعلان وفاته في الموقع.

وأضافت الطواقم الطبية أن العامل كان فاقدًا للوعي تمامًا ودون نبض أو تنفس عند وصولهم، فيما خضع سائق الشاحنة للفحص الطبي ولم يحتج إلى علاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.