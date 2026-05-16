إدارة منظمة الصيادين المهنيين تزور ميناء الطنطورة وبحث قضايا الصيادين بالمنطقة

أجرت إدارة منظمة الصيادين المهنيين، السبت، زيارة ميدانية إلى ميناء الطنطورة - دور، حيث عُقد لقاء مهني مع لجنة الصيادين في الفريديس - الطنطورة، جرى خلاله بحث عدد من القضايا المركزية التي تهم الصيادين في المنطقة.

وخلال اللقاء، جرى تقديم تحديث شامل حول نشاطات المنظمة خلال السنة الأخيرة، والنضال المهني المتواصل أمام وزارة الزراعة والجهات الرسمية المختلفة. كما استعرض رئيس المنظمة غيل ساسوفير، أبرز الإنجازات التي حققتها منظمة الصيادين خلال أكثر من عقد من العمل المتواصل دفاعًا عن إرث الصيد البحري، وحقوق الصيادين، وضمان استمرار مهنة الصيد المهني التقليدي.

وتناول اللقاء أيضًا موضوع فترة منع الصيد والإغلاقات الموسمية، والتصاريح الخاصة بالعام القادم، وإجراءات الدعم والتعويضات، إلى جانب موقف إدارة المنظمة والجهود المبذولة لتخفيف الشروط وإحداث تسهيلات لصالح الصيادين. كما جرى التأكيد على أهمية الإنجاز المتعلق بتوسيع الدعم للمعدات والاحتياجات المهنية المختلفة، بما يساهم في حماية مصدر رزق الصيادين واستمرار عملهم بكرامة.

ومن بين القضايا المركزية التي نوقشت، مخطط التطوير السياحي لمنطقة دور - نحشوليم، وتأثيراته المحتملة على مستقبل الصيادين ومكانتهم وحقوقهم واستمرار نشاطهم داخل المرفأ. وقد قدّم الأمين العام للمنظمة سامي العلي، تحديثًا حول التوجه إلى مركز "عدالة" ومؤسسة "بمكوم" لفحص المخطط وتبعاته التخطيطية والقانونية على الصيادين في المنطقة.

كما جرى التأكيد على أهمية منح تصاريح صيد للأجيال القادمة داخل محمية "هبونيم" من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، استنادًا إلى الاتفاق الذي وُقّع قبل نحو ثلاثة عقود مع قدامى الصيادين في مرفأ الطنطورة.

وشارك في اللقاء أيضًا عضوا إدارة اتحاد الصيادين، رياض عبد الهادي وتوفيق حامد، إذ شددا على أهمية مواصلة العمل الجماعي، والدفاع عن حقوق الصيادين، والحفاظ على إرث البحر والساحل للأجيال القادمة.

وأكدت إدارة المنظمة في ختام الزيارة أنها ستواصل العمل الميداني والمهني والقانوني أمام الجهات المختصة، دفاعًا عن حقوق الصيادين، وكرامتهم، وتراثهم البحري الممتد على طول الشاطئ.