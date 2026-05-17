إضراب في "أورط" حلمي الشافعي بعكا احتجاجا على تحقيق الشرطة مع طلاب داخل المدرسة

يأتي الإضراب في سياق استنكار الأهالي لتحقيق الشرطة الإسرائيلية مع عدد من الطلاب العرب القاصرين داخل المدرسة، ودعما للطلاب ورفضا لاستدعائهم إلى التحقيقات، كما طالبوا بمعالجة شؤون الطلاب داخل الإطار التربوي والمنظومة التعليمية فقط.

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة "أورط" على اسم حلمي الشافعي في عكا الإضراب يوم الإثنين؛ احتجاجا على استدعاء الشرطة الإسرائيلية للطلاب والتحقيق معهم داخل الحرم المدرسي.

وجاء في البيان، أن لجنة أولياء الأمور ترى في تصرف الشرطة مع الطلاب "إضرارا بمستقبلهم"، و "تجاوزا للمؤسسة التربوية".

وقال البيان إن الإضراب يأتي "دعما للطلاب ورفضا لاستدعاء الشرطة لهم.. ورفضا لاستدعائهم إلى التحقيقات"، وذلك بعد أن "قطعت مديرة المرحلة الإعدادية وعدا بأنه لن يكون أي تحقيق مع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14 عام"، وبالرغم من ذلك، فقد "قامت الشرطة بالتحقيق مع الطلاب في الحرم المدرسي بإذن من المديرة".

وطالبت لجنة أولياء الأمور الإدارة بـ"معالجة الخلافات والمشاكل السلوكية داخل الإطار التربوي والمنظومة التعليمية، بدلا من تصعيدها قانونيا وضبطيا".

وأضافت أن "استدعاء الطلاب، خاصة القاصرين منهم، للتحقيق يسبب لهم أضرارا نفسية واجتماعية بالغة، ونطالب بأن تأخذ إدارة المدرسة دورها في حل الإشكال انضباطيا وتربويا دون تحقيق الشرطة".

وطالبت اللجنة في البيان شرطة عكا بعدم التحقيق مع القاصرين، مؤكدة "لن نسمح أن تخضع التحقيقات مع الطلاب لضوابط قانونية صارمة، حيث يشترط القانون غالبا حضور ولي الأمر أو مستشار تربوي أو محام، وأن تجري الجلسات في ظروف تراعي أعمارهم وضماناتهم القانونية".

كما طالبت وزارة التربية والتعليم بأن "تجد حلولا تدريجية، تبدأ من التنبيه والإنذار، وتصل إلى النقل التأديبي للطلاب أو الحرمان المؤقت، وذلك بالتنسيق مع المختصّين الاجتماعيين في المدرسة".