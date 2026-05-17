الجولان: محكمة إسرائيلية تنظر في اعتقال 6 شبان على خلفية احتجاجات ضد مشروع عنفات الرياح

تنظر محكمة الصلح في طبرية في اعتقال 6 شبان من الجولان العربي السوري المحتل، على خلفية المواجهات التي اندلعت احتجاجًا على مشروع عنفات الرياح، وسط استمرار الاعتراضات الشعبية والقضائية على المشروع.

تنظر محكمة الصلح في مدينة طبرية، شمالي البلاد، في اعتقال 6 شبان من الجولان العربي السوري المحتل، وذلك على خلفية المواجهات التي اندلعت يوم 11 أيار/مايو الماضي، بعد اقتحام الشركة الإسرائيلية المنفذة لمشروع عنفات الرياح أراضي زراعية تعود لأهالٍ في المنطقة.

وحضر العشرات من أهالي الجولان والمتضامنين أمام المحكمة، في وقت كانت قد أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية، في أعقاب المواجهات، اعتقال 6 شبان بادعاء مشاركتهم في أعمال "شغب" وإصابة عدد من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع، وحرق آليات مستخدمة.

وعلى الرغم من استمرار المسار القضائي المتعلق بالاعتراضات المقدمة ضد مشروع عنفات الرياح، شرعت الشركة المنفذة للمشروع بالعمل في أراضي المزارعين، الأمر الذي دفع الأهالي للتصدي لأعمالها ومنع دخول الآليات إلى الأراضي المستهدفة، باعتبار أن المشروع يشكل محاولة جديدة لفرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تحت غطاء "الطاقة المتجددة".

العشرات من أهالي الجولان العربي السوري المحتل أمام محكمة الصلح في طبرية، بالتزامن مع جلسة النظر في اعتقال ستة شبان على خلفية أحداث مشروع عنفات الرياح التي وقعت الأسبوع الماضي. pic.twitter.com/p2RUqJF8AA — موقع عرب 48 (@arab48website) May 17, 2026

كما يأتي التصعيد الجديد في ظل رفض شعبي متواصل لمشروع التوربينات الهوائية في الجولان المحتل، والذي يعتبره الأهالي مشروعًا استيطانيًا يستهدف السيطرة على الأراضي الزراعية وتقييد استخدامها، إلى جانب ما يسببه من أضرار بيئية وصحية واسعة.

وكانت الاحتجاجات ضد المشروع قد بلغت ذروتها في حزيران/ يونيو 2023، عندما اندلعت مواجهات واسعة إثر محاولة الشروع بأعمال البناء، ما دفع الحكومة الإسرائيلية حينها إلى تجميد الأعمال مؤقتًا تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، غير أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أصدر لاحقًا تعليمات باستئناف المشروع.

ويقع المشروع على أراضٍ زراعية تمتد على نحو 3800 دونم، ويشمل إقامة عشرات التوربينات الهوائية الضخمة بارتفاعات تصل إلى أكثر من مئة متر، ضمن مخطط تقوده شركة "إنرجيكس"، التي تصف المشروع بأنه جزء من مشاريع "الطاقة النظيفة"، بينما يرى فيه أهالي الجولان أداة للسيطرة على الأرض وفرض وقائع استعمارية جديدة.

ويؤكد ناشطون وأهالٍ في الجولان أن المشروع لم يتوقف فعليًا منذ تجميده قبل نحو عامين، بل استمرت الشركة بمحاولات دفعه تدريجيًا، بالتوازي مع ضغوط قانونية وميدانية على أصحاب الأراضي، وسط مخاوف من استئناف تنفيذه بالقوة رغم استمرار الاعتراضات القضائية والشعبية.

وكان الأهالي قد خاضوا خلال السنوات الماضية مسارًا قضائيًا أمام المحاكم الإسرائيلية لمحاولة وقف المشروع، غير أن المحاكم رفضت الالتماسات والاعتراضات المقدمة ضده، ما دفع الأهالي إلى مواصلة تحركاتهم الميدانية لمنع استكماله.