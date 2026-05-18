آخر التفاصيل حول محاولة قتل رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه

מmكان الجريمة في جديدة المكر، بعد منتصف الليل

أثارت محاولة قتل رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، سهيل ملحم، ونائبه عبيد عبيد، بعد منتصف الليلة الماضية، موجة غضب واسعة، وذلك عقب تعرضهما لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما أسفر عن إصابتهما بجراح وُصفت بالخطيرة والمتوسطة.

وقال نائب رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، عبيد عبيد، إنه لم يكن يتوقع التعرض لإطلاق نار عقب خروجه من حفل زفاف، متمنيًا الشفاء العاجل لرئيس المجلس سهيل ملحم، الذي وصف حالته بالأصعب، وداعيًا إلى وقف أعمال العنف.

وأشار إلى أنه انتقل من مجال الهندسة إلى العمل في المجلس المحلي من أجل خدمة الأهالي، مؤكدًا أن أبواب السلطة المحلية كانت دائمًا مفتوحة للجميع.

ودعت جهات عدة إلى إغلاق السلطات المحلية العربية احتجاجًا على ما وصفته بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها في مكافحة العنف والجريمة.

وكانت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة حيان قد قدمت العلاج الأولي للمصابين، قبل نقلهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

ووُصفت حالة ملحم، بعد ساعات من وقوع الجريمة وخضوعه لعملية جراحية مستعجلة، بالخطيرة المستقرة، فيما وُصفت حالة عبيد بالمتوسطة المستقرة.

وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وأثناء خروج ملحم ونائبه من قاعة أفراح في طريقهما نحو المركبة، خرج مسلح ملثم يستقل "سكوتر" من بين الأزقة، وأطلق النار بشكل مباشر ومن مسافة قريبة باتجاههما، ما أدى إلى إصابتهما بجراح خطيرة ومتوسطة.

وشهدت السنوات والأشهر الأخيرة أكثر من حادثة إطلاق نار استهدفت منزل ملحم، على خلفية خلافات ومناقصات تتعلق بالمجلس المحلي، إذ لا تُعد هذه المرة الأولى التي يُستهدف فيها منتخب جمهور في المجتمع العربي، سواء بإطلاق النار عليه، أو على منزله، أو حتى على مبنى المجلس.

وكان قد أُطلقت النار، مطلع العام الحالي، على رئيس بلدية عرابة ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة، أثناء تواجدهما داخل مصلحة تجارية وأمام عدد من المواطنين، في مشهد هزّ المجتمع العربي، فيما قُدمت لاحقًا لوائح اتهام ضد متهمين بارتكاب الجريمة.

وتسلّط هذه الجريمة الضوء مجددًا على استهداف رؤساء السلطات المحلية العربية، بعد تعرض عدد منهم للتهديد وإطلاق النار في أكثر من مناسبة، ما دفع السلطات إلى تعيين حراسة شخصية مرافقة لبعضهم.

وتوالت ردود الفعل وبيانات الاستنكار للجريمة التي وقعت في جديدة المكر، إذ استنكرتها لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب عدد من الأحزاب والحركات السياسية والسلطات المحلية واللجان الشعبية، فيما دعت جهات شعبية إلى تنظيم وقفات احتجاجية.

إدارة مجلس جديدة المكر تعلن إضرابًا شاملاً بعد إطلاق النار على الرئيس ونائبه

عقدت إدارة المجلس المحلي في جديدة المكر، اليوم، جلسة طارئة عقب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد، وأسفرت عن إصابتهما بجروح، وذلك لبحث تداعيات الحادث واتخاذ خطوات احتجاجية وتنظيمية.

وأكدت إدارة المجلس في بيان لها أنها "تشجب وتستنكر بأشد العبارات هذا العمل الذي يستهدف القيادة المنتخبة"، معلنة الإضراب الشامل في كافة مرافق ومؤسسات البلدة يوم غد، باستثناء المدارس والمؤسسات التعليمية، حفاظًا على انتظام الدراسة ومصلحة الطلاب.

كما دعت الإدارة إلى تعزيز الوحدة والتكاتف بين أهالي البلدة، وأعلنت عن عقد اجتماع طارئ للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ظهر اليوم، في المركز الجماهيري ببلدة جديدة المكر، لبحث الخطوات المقبلة والتنسيق المجتمعي في مواجهة العنف والجريمة.

لجنة المتابعة العليا: استهداف قيادات محلية في جديدة المكر اعتداء خطير وتواطؤ الشرطة يفاقم الجريمة

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس مجلس جديدة المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، والتي أسفرت عن إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة.

وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا الاعتداء "الآثم والجبان" يستهدف قيادات منتخبة تقوم بخدمة جمهورها، معتبرة أنه يمسّ بالمجتمع بأسره ويتجاوز كل القيم والأعراف، ويشكل ضربة خطيرة لدور السلطات المحلية في أداء مهامها.

وحملت لجنة المتابعة الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة وارتفاع حصيلة الضحايا، مشيرة إلى أن ما وصفته بتواطؤها مع عالم الإجرام يسهم في استمرار وتصاعد العنف داخل المجتمع العربي.

وشدد البيان على أن مواجهة الجريمة والعنف ستتواصل عبر الفعاليات والنشاطات المحلية والقطرية، بهدف رفض "سطوة الجريمة" والضغط على الجهات الرسمية لتغيير سياساتها في هذا الملف.

وفي ختام بيانها، دعت لجنة المتابعة إلى المشاركة في مسيرة الأعلام السوداء الثالثة في مدينة اللد بتاريخ 13.6.2026، كما ناشدت الجمهور إلى نبذ العنف وتعزيز قيم التسامح والسلم الأهلي.

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تعلن إضرابًا عامًا في مؤسساتها غدا

أدانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، برئاسة مازن غنايم، بأشد العبارات جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس مجلس جديدة المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، مؤكدة أن ما جرى يشكل اعتداءً خطيرًا ومباشرًا على القيادات المحلية وعلى أمن واستقرار المجتمع العربي.

واعتبرت اللجنة أن هذه الجريمة تأتي في سياق تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف والجريمة، محذّرة من أن استهداف رؤساء السلطات المحلية يمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء ورسالة تهديد خطيرة للمجتمع برمته، في ظل استمرار حالة الانفلات وتراجع قدرة مؤسسات إنفاذ القانون على الردع.

وأكدت اللجنة أن الاكتفاء ببيانات الاستنكار لم يعد كافيًا أمام هذا التصعيد، داعية إلى تحرك عاجل وفعّال لوقف دوامة العنف المتفاقمة.

وأعلنت اللجنة القطرية عن عقد اجتماع طارئ وشامل لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الساعة 13:00 في المركز الجماهيري في جديدة المكر، لبحث خطوات احتجاجية ونضالية رداً على الجريمة.

كما تقرر إعلان إضراب عام في مؤسسات السلطات المحلية العربية يوم غد، باستثناء جهاز التربية والتعليم، احتجاجًا على تفشي الجريمة وتقصير الجهات الرسمية في حماية المواطنين والقيادات المحلية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولًا، محذّرة من تداعيات خطيرة في حال عدم وضع حد فوري لموجة العنف المتصاعدة.

التجمّع: محاولة قتل رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه اعتداء خطير يستهدف المجتمع بأكمله

أدان التجمّع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات محاولة قتل رئيس مجلس جديدة المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، في حادثة إطلاق نار خطيرة وصفها بأنها اعتداء مباشر على ممثلي الجمهور ومؤسسات الحكم المحلي في المجتمع العربي.

وقال التجمّع إن هذه الجريمة لا تستهدف أفرادًا بعينهم، بل تمسّ المجتمع بأكمله، وتأتي ضمن سياق متواصل من تصاعد العنف واستهداف القيادات والمنتخبين المحليين، في ظل تفاقم الجريمة المنظمة وحالة الانفلات الأمني، بما يفرض تهديدًا متزايدًا على أمن المجتمع واستقراره وحقه في حياة آمنة وكريمة.

واعتبر البيان أن استهداف رؤساء السلطات المحلية وممثلي الجمهور يشكّل تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، ومحاولة لترهيب العاملين في الشأن العام، في ظل ما وصفه باستمرار حالة التدهور وتراجع القدرة على كبح جماح الجريمة.

وأكد التجمّع أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب موقفًا موحدًا وجادًا من مختلف القوى السياسية والاجتماعية، إلى جانب تحرك فعلي لوقف دوامة العنف المتصاعدة.

واختتم بيانه بتمنيات الشفاء العاجل لسهيل ملحم وعبيد عبيد، معربًا عن تضامنه معهما ومع عائلتيهما وأهالي جديدة المكر، ومؤكدًا ضرورة تعزيز العمل الجماعي والمؤسساتي لمواجهة محاولات الترهيب والفوضى.