المحكمة تدين رئيس مجلس الرامة المحلي بارتكاب مخالفات

أدانت المحكمة المركزية في حيفا رئيس مجلس الرامة شوقي أبو لطيف، "بعد اعترافه ضمن اتفاق ادعاء بالمساعدة في الابتزاز بالتهديد وخيانة الأمانة، في قضية تتعلق بجباية رسوم حماية من أصحاب مصنع في الرامة"، وفقا للنيابة.

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الرامة المحلي شوقي أبو لطيف بعد اعترافه وفقا للنيابة، ضمن "اتفاق ادعاء" بارتكاب "مخالفات تتعلق بالمساعدة في الابتزاز بالتهديد، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في قضية جباية ما يُعرف بـ'رسوم الحماية' من أصحاب مصنع في منطقة الرامة".

شوقي أبو لطيف

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، فإن "أصحاب المصنع عاشوا لفترة طويلة في أجواء من الخوف نتيجة أعمال عنف شملت إطلاق نار، وإضرام حرائق، وتهديدات بالقتل، قبل أن يتوجهوا إلى أبو لطيف طالبين تدخله لوقف هذه الاعتداءات".

وفي إطار اتفاق الادعاء، أعلنت النيابة العامة أنها ستطلب "فرض حكم بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا، إلى جانب عقوبات إضافية تشمل السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، مع اعتبار الجريمة مشوبة بوصمة عار".