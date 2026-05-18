جديدة المكر: حضور واسع لاجتماع اللجنة القطرية عقب محاولة قتل رئيس المجلس ونائبه

شهدت جديدة المكر، اليوم، حضورًا واسعًا لاجتماع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس المجلس المحلي ونائبه بجراح، وسط مطالب بتصعيد مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بعد ظهر اليوم الإثنين، جلسة طارئة في جديدة المكر بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية وممثلين عن لجنة المتابعة العليا والأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد، وأدت إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة.

وأُعلن عن سلسلة خطوات احتجاجية ضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي، تشمل إضرابًا في جميع السلطات المحلية في البلاد، العربية واليهودية، غدًا الثلاثاء من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، على أن تُستثنى المدارس، حيث ستُخصَّص الحصص الأولى للحديث عن آفة الجريمة وسبل مواجهتها.

جديدة المكر: كلمة عضو المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي بكر عواودة، أثناء اجتماع اللجنة القطرية بالبلدة عقب محاولة قتل رئيس المجلس سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/xzYOcbLITG pic.twitter.com/zCy85ycm1o — موقع عرب 48 (@arab48website) May 18, 2026

كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت في جديدة المكر عند الساعة الثانية بعد الظهر، إلى جانب مظاهرة قطرية أخرى في مدينة اللد يوم 13 حزيران/ يونيو المقبل، في إطار تصعيد الحراك الشعبي والضغط على الجهات المسؤولة للجم العنف والجريمة.

وأكد المشاركون أهمية التحرك الفوري لمواجهة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، مقترحين اتخاذ خطوات عملية وتصعيدية خلال الفترة القريبة.

وأجمع الحضور على أن الحكومة والشرطة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التقاعس في معالجة ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي، معتبرين أنها تتواطأ مع منظمات الإجرام.

جديدة المكر: كلمة رئيس قائمة الجبهة د. يوسف جبارين، أثناء اجتماع اللجنة القطرية بالبلدة عقب محاولة قتل رئيس المجلس سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/xzYOcbLITG pic.twitter.com/YRcAOc988e — موقع عرب 48 (@arab48website) May 18, 2026

كما استنكر المتحدثون الاعتداء الإجرامي الذي استهدف رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه، مطالبين بخطوات عمل حقيقية وجدية لمكافحة الجريمة ووضع حد لحالة العنف المتفاقمة.

وقال عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، بكر عواودة، خلال كلمته، إنه "يجب ألّا تضيع البوصلة، وأن تُوجَّه أصابع الاتهام نحو الجهة المسؤولة عن ملف الجريمة، وهي السلطات الإسرائيلية، التي تستطيع إنهاء هذا الملف وقادرة على ذلك، لكنها غير معنية بالقيام به، فهي تريد لهذه الفوضى أن تستمر في المجتمع".

جديدة المكر: كلمة د. جمال عيشان أثناء اجتماع اللجنة القطرية بالبلدة عقب محاولة قتل رئيس المجلس سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/xzYOcbLITG pic.twitter.com/FpB8kvE5Qz — موقع عرب 48 (@arab48website) May 18, 2026

وتحدث رئيس قائمة الجبهة، د. يوسف جبارين، خلال كلمته، عن أهمية إعادة الحراك الجماهيري والشعبي ضد الجريمة، وقال إن "هناك حاجة حقيقية لإعادة الحراك الجماهيري، مع زيادة أعداد المشاركين فيه ومضاعفتها، من أجل التأثير على السلطات الإسرائيلية وإجبارها على التحرك في كل ما يتعلق بملف الجريمة المنظمة في المجتمع العربي".

جديدة المكر: كلمة الأستاذ نبيل ميعاري من لجنة الصلح المحلية أثناء اجتماع اللجنة القطرية بالبلدة عقب محاولة قتل رئيس المجلس سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/xzYOcbLITG pic.twitter.com/kMovO6CfXH — موقع عرب 48 (@arab48website) May 18, 2026

وقال د. جمال عيشان من جديدة المكر إن "التعامل مع الجريمة المنظمة يجب أن يكون عبر مظاهرات في كل البلدات العربية، وأن تكون هذه المظاهرات متزامنة مع بعضها البعض، بغض النظر عن عدد المشاركين فيها، وأن تكون مظاهرة كبيرة، وألّا يكون عمادها عدد المشاركين".

وأكدت اللجنة القطرية، في بيان إدانة، أن استهداف رؤساء السلطات المحلية والقيادات الجماهيرية يشكل تصعيدًا خطيرًا ورسالة تهديد مرفوضة بحق المجتمع العربي.

وتندرج الجريمة ضمن تصاعد جرائم العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وسط اتهامات متواصلة للشرطة بالتقاعس عن كبح انتشار السلاح والجريمة.