جمعية الثقافة العربية تختتم فعاليات "أسبوع العودة الرابع" بحضور المئات

أعلنت جمعية الثقافة العربية اختتام برنامج "أسبوع العودة الرابع"، الذي تضمّن جولات ميدانيّة في حيفا والقدس وقرية الخلصة المهجّرة في النقب، ونوّهت بالمشاركة الواسعة، لا سيّما في صفوف الشباب والطلاب، وسط نشاطات فكريّة وحواريّة ومسابقة تثقيفيّة.

طه: المشاركة الشبابية اللافتة تؤكد الحاجة لمساحات تعيد وصل الأجيال بتاريخها وهويتها

أصدرت جمعية الثقافة العربية بيانًا اختتمت فيه فعاليات وجولات "أسبوع العودة الرابع"، معبّرةً عن اعتزازها بالنجاح الواسع الذي حققته هذه الفعاليات الثقافية والتوعوية التي امتدت على مدار أسبوع كامل، وشهدت مشاركة المئات من أبناء وبنات مجتمعنا من مختلف البلدات والمناطق، مع حضور لافت للشباب والشابات والطلبة الجامعيين، في مشهد يؤكد الحاجة المتزايدة إلى مساحات ثقافية وطنية جامعة، تُعيد الاعتبار إلى الرواية الفلسطينية والذاكرة الجماعية وتعزّز التمسك بالهوية والانتماء.

وتنوّعت النشاطات بين الندوات الفكرية واللقاءات الحوارية والفعاليات التفاعلية للأطفال، كما أقيمت ندوة سياسية–تاريخية بعنوان "النكبة المستمرة في ظل الإبادة"، بمشاركة الباحثين والمؤرخين د. عادل مناع ود. منصور النصاصرة، تناولت التهجير المستمر وسياسات المحو والاستهداف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما شمل البرنامج ندوة ثقافية حول "السيادة الغذائية وإحياء الموروث البيئي" بمشاركة سجى وتد وهيثم كنعان، ناقشت أهمية استعادة العلاقة مع الأرض والزراعة والموروث البيئي الفلسطيني، بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية الفلسطينية.

كما شكّلت الجولات التثقيفية الميدانية محطة مركزية في البرنامج، إذ شارك المئات في جولات بمدينة حيفا بإرشاد المؤرخ والباحث د. جوني منصور والمرشد بلال درباس، جابت الأحياء والمعالم العربية التاريخية في المدينة، وسلّطت الضوء على رواية النكبة والتهجير والتغيير الجغرافي والديمغرافي الذي طال المدينة الفلسطينية.

كذلك تضمّن البرنامج جولة في مدينة القدس شملت البلدة القديمة والشيخ جراح وحيّي الطالبية والقطمون، إلى جانب زيارات لبيوت خليل السكاكيني وإدوارد سعيد وعدد من العائلات الفلسطينية، بإرشاد الباحث والموثق المقدسي طارق البكري.

وشملت الفعاليات أيضًا جولة في قرية الخلصة المهجّرة في النقب بإرشاد عمر الغباري، وبالتعاون مع مؤسسة ذاكرات "زوخروت"، حيث اطّلع المشاركون على ما تبقّى من آثار القرية ومعالمها، التي هُجّر أهلها إلى غزة والخليل وبئر السبع ومناطق أخرى، قبل أن يُختتم اليوم بلقاء حواري مفتوح حول معنى العودة والاقتلاع والذاكرة.

كما تضمّن البرنامج مسابقة تثقيفية تفاعلية حول تاريخ فلسطين والنكبة، فاز فيها 3 مشاركين سيحصلون على مجموعة من الكتب والإصدارات المعرفية القيّمة، فيما شهد معرض الكتب المرافق للنشاطات إقبالًا واسعًا على الإصدارات الفكرية والتاريخية المرتبطة بالنكبة والرواية الفلسطينية.

وأكدت جمعية الثقافة العربية في ختام بيانها أن هذه النشاطات تأتي في ظل محاولات مستمرة لمحو الرواية الفلسطينية وتغييب التاريخ والذاكرة، مشددةً على أهمية مواصلة العمل الثقافي والمعرفي والتوعوي، وفتح المزيد من المساحات الحرة أمام الأجيال القادمة، بما يعزز الوعي الوطني ويحفظ الذاكرة الجماعية الفلسطينية.

وفي ختام الفعاليات، قال مدير عام جمعية الثقافة العربية، يوسف طه: "إن هذه النشاطات هي فعل وعي وانتماء ومجابهة للطمس والمحو والتهميش، ومحاولة دائمة لإعادة وصل الأجيال بتاريخها وبلادها وروايتها. حيث نؤمن في جمعية الثقافية العربية أن المعرفة بالتاريخ والتواصل مع جغرافيا الوطن والاستماع إلى الرواية من أصحابها وباحثيها، هي جزء أساسي من معركة الوعي وحفظ الذاكرة الجماعية".

وأنهى طه:"أسعدنا بشكل خاص الحضور والمشاركة الشبابية والطلابية اللافتة في مختلف النشاطات والجولات، لأن ذلك يعكس اهتمامًا حقيقيًا لدى الجيل الجديد بمعرفة تاريخ هذه البلاد وفهم روايتها والتفاعل مع النشاطات الثقافية والتربوية، والحاجة إلى مساحات تفتح النقاش حول هويتنا وذاكرتنا الجماعية ودورنا المجتمعي".