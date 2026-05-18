"لا أحد محصّن"... قلق وغضب في جديدة المكر بعد محاولة قتل رئيس المجلس ونائبه

حالة من الصدمة والقلق تسود جديدة المكر بعد إصابة رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد بإطلاق نار، وسط تصاعد الغضب من تفشي الجريمة المنظمة واستمرار استهداف منتخبي الجمهور في المجتمع العربي.

تعيش بلدة جديدة المكر حالة من الصدمة والقلق، في أعقاب محاولة قتل رئيس المجلس المحلي، المهندس سهيل ملحم، ونائبه عبيد عبيد، الليلة الماضية، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهول، ما أسفر عن إصابة ملحم بجراح خطيرة وُصفت بالمستقرة، فيما أصيب عبيد بجراح متوسطة.

وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال شاب في العشرينيات من عمره، بشبهة الضلوع في محاولة تنفيذ جريمة القتل. وفي ختام الجلسة الطارئة التي عقدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في جديدة المكر، في وقت سابق الإثنين، تم الإعلان عن إضراب في جميع السلطات المحلية العربية واليهودية غدًا الثلاثاء بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحًا، احتجاجًا على استفحال الجريمة.

وتسود البلدة حالة من الخوف والغضب في ظل تفشي الجريمة المنظمة وانعدام الأمن والأمان، خصوصًا بعد استهداف رئيس المجلس ونائبه، في حادثة أعادت إلى الأذهان جريمة قتل مهندس المجلس المحلي، أدهم وليد حمود (42 عامًا)، في 6 شباط/ فبراير 2024، بعد تعرضه لإطلاق نار قرب مبنى المجلس، وتركه خلفه أرملة وثلاثة أبناء.

وفي سياق استهداف منتخبي الجمهور، كان رئيس بلدية عرابة، أحمد نصار، ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة، د. أنور ياسين، قد أُصيبا بجراح متفاوتة في جريمة إطلاق نار وقعت يوم 8 آذار/ مارس الماضي.

حسن كيّال (عرب 48)

وقال حسن كيّال من جديدة المكر لـ"عرب 48" إن "المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة داخل مجتمعنا تقع على المؤسسة الحاكمة، فهي المسؤولة عن انتشار السلاح". وأضاف: "من يستطيع معرفة تفاصيل صغيرة في إيران والعراق، من غير المعقول ألا يعرف من يطلق النار وأين يسمح بانتشار السلاح داخل مجتمعنا".

وأشار كيّال إلى حالة انعدام الأمن في المجتمع العربي، قائلا إن "الجميع بات مستهدفًا، سواء كانت له علاقة أم لا، ولم يعد هناك مكان آمن. المزارع والمحامي والعامل ومنتخب الجمهور، جميعهم معرضون للقتل في ظل الفوضى وغياب تحرك السلطات المسؤولة".

مقابلات في بلدة جديدة المكر، التي تعيش حالة من الصدمة والقلق، في أعقاب محاولة قتل رئيس المجلس المحلي، المهندس سهيل ملحم، ونائبه عبيد عبيد، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهول.



وشدد على أهمية التربية السليمة إلى جانب محاسبة الجهات المسؤولة، مضيفًا أن "من صنع عصابات الإجرام داخل مجتمعنا هي المؤسسة الحاكمة، ودورنا أن نربي أبناءنا بالشكل الصحيح، وأن نوضح لهم من يتحمل مسؤولية هذا الواقع".

زاهر شبل أبو طارق (عرب 48)

بدوره، قال عضو المجلس البلدي في جديدة المكر، زاهر شبل أبو طارق، لـ"عرب 48" إن "المجتمع العربي يستيقظ كل يوم على جريمة جديدة"، مضيفًا: "أمس فُجعنا بإصابة رئيس المجلس سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، في ظل تجاوز كل الخطوط الحمراء واستهداف أي شخص في المجتمع".

وعن المخاوف التي يعيشها أعضاء السلطات المحلية، قال إن أفراد عائلته عارضوا ترشحه لعضوية المجلس بسبب الأوضاع السائدة، لكنه قرر الترشح "حتى لا نترك بلدنا للعابثين بالسلاح".

جانب من بلدة جديدة المكر (عرب 48)

وأضاف: "يجب أن تبقى بلداتنا بأيدي العقلاء، فجديدة المكر قبل عشر سنوات لم تكن كما هي اليوم من حيث التطور والبنى التحتية، ونحن نقف إلى جانب كل رئيس يريد العمل من أجل البلد".

وحمل شبل الحكومات الإسرائيلية مسؤولية تفشي الجريمة في المجتمع العربي، قائلا إن "الحكومة العنصرية تتحمل مسؤولية الجريمة المنظمة في بلداتنا"، مضيفًا أن "إسقاط هذه الحكومة يتطلب قائمة مشتركة قوية".

نغم كيّال (عرب 48)

من جانبها، قالت نغم كيّال من جديدة المكر لـ"عرب 48" إن المجتمع العربي يعيش "ظروفًا صعبة" في ظل استفحال العنف والجريمة، مضيفة: "نخاف على بلدنا وأهلنا وأولادنا، خاصة أن الوضع يزداد سوءًا".

وأضافت: "بتّ أخاف على أبنائي في كل مكان؛ في المدرسة والشارع وحتى المنزل، إذ لم يعد أحد محصّنًا في مجتمعنا".

ورأت أن إصابة رئيس المجلس ونائبه "زادت من حالة القلق"، معتبرة أن "تجاوز الخطوط الحمراء واستهداف رئيس المجلس يثبت أن لا أحد محصن".

جانب من بلدة جديدة المكر (عرب 48)

وأكدت كيّال أهمية التكاتف المجتمعي في مواجهة هذه الظروف، قائلة: "يجب أن يكون المجتمع يدًا واحدة بمختلف فئاته، وأن نبني حصانة اجتماعية حقيقية، لأن هناك خطة تُطبق علينا، ومن المهم أن نخلق من الألم أملاً".

بكر عواودة (عرب 48)

وقال عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، بكر عواودة، لـ"عرب 48"، إن "الجريمة المنظمة في المجتمع العربي هي قضية ذات دوافع سياسية من أعلى المستويات"، معربًا عن أمله في استمرار تحسن حالة رئيس المجلس ونائبه.

وأضاف عواودة أن مواجهة الجريمة "تحتاج إلى قرار سياسي من أعلى هرم السلطة الإسرائيلية"، داعيًا إلى "إقامة وحدة عربية حقيقية والعمل من أجل تغيير الشرطة لتكون مؤسسة مدنية تخدم المواطنين العرب، إلى جانب مواصلة النضال الجماهيري لإحداث التغيير".