إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بحيفا

أصيب شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته في مدينة حيفا، صباح الثلاثاء. ونقل المصاب إلى مستشفى رامبام بعد تلقيه عمليات إنعاش ميدانية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث وسط ترجيحات بأن تكون الخلفية جنائية.

أصيب شاب، يبلغ من العمر نحو 30 عاما، بجروح خطيرة صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع ألموغ بمدينة حيفا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـنجمة داود الحمراء بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 06:33 حول وجود مصاب داخل مركبة في حي “رامات هناسي”، حيث عثر عليه فاقدا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده.

وقال أحد المسعفين إن الطاقم الطبي قدم للمصاب علاجات ميدانية مكثفة شملت عمليات إنعاش وتنفس، قبل نقله إلى مستشفى مستشفى رامبام، فيما وصفت حالته بأنها غير مستقرة.

وفي أعقاب الحادث، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابساته، ورجحت أن تكون خلفية الجريمة جنائية. كما دفعت قوات كبيرة من شرطة حيفا ومنطقة الكرمل إلى موقع إطلاق النار، حيث باشرت جمع الأدلة والتحقيق في الحادث، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن.