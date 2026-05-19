بلدية الطيبة تقاطع افتتاح محطة القطار احتجاجًا على تسميتها بـ"شومرون - الطيبة"

أعلنت بلدية الطيبة مقاطعة افتتاح محطة القطار الجديدة احتجاجًا على تسميتها بـ"شومرون – الطيبة"، معتبرة أن الاسم يمس بهوية المدينة، فيما أكدت أن المحطة أُقيمت على أراضٍ صودرت من الطيبة لصالح المشروع.

أعلنت بلدية الطيبة، برئاسة مدقق الحسابات يحيى حاج يحيى، مقاطعة حفل افتتاح محطة القطار الجديدة المقامة غربي شارع 6 في منطقة سهل الطيبة، احتجاجًا على قرار وزارة المواصلات إطلاق اسم "شومرون - الطيبة" على المحطة، بدلًا من تسميتها باسم "الطيبة" فقط.

وأكدت البلدية أن المحطة أُقيمت على أراضٍ تابعة لمدينة الطيبة بعد مصادرة أكثر من 90 دونمًا لصالح المشروع، معتبرة أن إضافة اسم "شومرون" تمس بكرامة أهالي المدينة وتتجاهل هويتها ومكانتها.

وقال رئيس البلدية يحيى حاج يحيى إنه تقدم باعتراض رسمي إلى وزارة المواصلات ضد التسمية، إلا أن البلدية لم تتلقَّ أي تجاوب أو تعاون من الوزارة، على حد تعبيره.

وفي السياق، أصدر رئيس بلدية الطيبة السابق، المحامي شعاع مصاروة، بيانًا بعنوان "الطيبة تقولها بصوت عال: لا أهلًا ولا سهلًا بنتنياهو"، انتقد فيه زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية لافتتاح المحطة، معتبرًا أن المدينة دفعت "ثمنًا باهظًا" من خلال مصادرة الأراضي لإقامة مشاريع قطرية، من بينها محطة القطار.

وأشار مصاروة إلى أن المخطط الأصلي قبل سنوات كان يقضي بإقامة المحطة في منطقة "نيتساني عوز"، قبل أن تتقدم إدارة البلدية حينها باعتراضات وجلسات تخطيطية أدت إلى إقامة المحطة على أراضي الطيبة، معتبرًا أن تغيير اسم المحطة وعدم دعوة إدارة البلدية للمشاركة في افتتاحها يشكلان "إهانة وتهميشًا" لأهالي المدينة والسلطة المحلية.