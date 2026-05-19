الجريمة المستفحلة: قتيلان في شفاعمرو وقرب بيتح تيكفا وإصابة خطيرة في الطيبة

3 جرائم منفصلة: مقتل شاب (23 عاما) في شفاعمرو، والعثور على جثة رجل داخل مبنى مهجور ومسقوف بعد إضرام النار به وسط البلاد، وأصيب شاب (18 عاما) بجراح خطيرة في مدينة الطيبة.

قتل الشاب قاسم صالح خطيب (23 عاما) من شفاعمرو، وأصيب شاب آخر (18 عاما) من الطيبة بجراح خطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، كما عثر على جثة رجل (49 عاما) داخل مبنى اشتعلت به النار قرب "بيتح تيكفا"، ويدور الاشتباه حول جريمة قتل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جريمة القتل في شفاعمرو ارتكبت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة شاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

من مكان جريمة القتل

وتشهد شفاعمرو تصاعدا في الجرائم التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات في الآونة الأخيرة، وقبل هذه الجريمة قتل نبيل أبو جليل (43 عاما) يوم الأربعاء الماضي، وقبله قتل الشاب هادي سواعد (28 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت مطلع الشهر الجاري.

وفي وسط البلاد، عثر على جثة رجل (49 عاما) داخل منشأة مسقوفة بمنطقة مفتوحة قرب "بيتح تيكفا"، وتشير الشرطة إلى اشتباه بجريمة قتل وأن الخلفية جنائية، وفق ما قالت إنه إثر "نزاع دموي متواصل".

من مكان الجريمة قرب بيتح تيكفا

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأنها تلقت بلاغا حول حريق داخل منشأة في منطقة مفتوحة قرب محور طرق "يركون"، وقد أقر طاقمها الطبي وفاة رجل بعد العثور عليه بلا علامات حياة.

وقال مضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "وصلنا إلى المكان ورأينا مبنى مهجورا تصاعد منه دخان كثيف، وبعدما أنهت طواقم الإطفاء أعمال الإخماد، جرى توجيهنا إلى الرجل الذي كان داخل المبنى وقد كان بلا نبض أو تنفس وعانى من حروق خطيرة في كافة أنحاء جسده. أجرينا له الفحوص الطبية لكننا اضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

من مكان الجريمة في الطيبة

وفي مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيب شاب (18 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقال البراميديك نديم عاصي والمضمد نور الدين مصاروة، إنه "مع وصولنا إلى المكان جرى توجيهنا إلى شاب بعد إصابته في جريمة عنف، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تتضح خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.

103 قتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي أحداث عنف وجرائم قتل بشكل يومي، مسفرة عن وقوع إصابات وضحايا. وتُرجع الشرطة غالبية هذه الجرائم إلى خلافات جنائية وشخصية، فيما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت الحصيلة 103 قتلى. وتُظهر المعطيات أن نحو 97 من الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة ورجل حرقًا داخل مركبة ومبنى، وقتل شاب جراء جريمة دهس متعمدة.