إصابة رامي داود من الشيخ دنون لا تزال خطيرة إثر انفجار مسيّرة في رأس الناقورة

لا تزال حالة الشاب رامي داود من قرية الشيخ دنون في منطقة الجليل، شمالي البلاد، خطيرة، وذلك بعد إصابته جرّاء انفجار مسيّرة مفخخة أُطلقت من لبنان في منطقة رأس الناقورة.

وأفاد المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا بأن حالة المصاب رامي داود ما زالت صعبة.

وكان داود قد أُصيب أثناء تواجده في موقع عمله في رأس الناقورة إثر انفجار المسيّرة، حيث جرى نقله لتلقي العلاج في المركز الطبي للجليل في نهريا، فيما وُصفت إصابته بالخطيرة.

وناشد أحد أقارب الشاب رامي داود، في حديث لمراسل "عرب 48"، الأهالي الدعاء له بالشفاء العاجل، في ظل استمرار تلقيه العلاج والرعاية الطبية المكثفة.

ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني المتواصل على الحدود الشمالية، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر سقوط مسيّرات وصواريخ تُطلق من لبنان، ما أسفر عن إصابات وأضرار في عدد من البلدات والمواقع القريبة من الحدود.