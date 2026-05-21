حوادث الطرق: مصرع شابة وفتى و7 جرحى بالجنوب وإصابة خطيرة قرب الطيبة

وقع الحادث بالجنوب إثر تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن عدة مصابين نُقلوا إلى المستشفيات بدرجات إصابة متفاوتة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث.

لقيت شابة وفتى مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون، في حادث طرق خطير وقع فجر الخميس قرب مفرق سوريك في النقب، إثر تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة على شارع 7.

وأفادت طواقم الإسعاف أن الحادث أسفر عن وفاة امرأة تبلغ من العمر نحو 20 عاما وفتى في الخامسة عشرة، فيما أُصيب سبعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، إضافة إلى إصابات وصفت بالطفيفة لدى البقية.

وبحسب طواقم اتحاد الإنقاذ، فقد تم تقديم العلاج الأولي للمصابين في المكان، قبل نقل عدد منهم إلى المستشفيات، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث.

إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق بين الطيبة وقلنسوة

أُصيب شاب (18 عاما) بجراح خطيرة فجر اليوم، إثر حادث طرق وقع بين مركبتين خصوصيتين على الطريق الواصل بين الطيبة وقلنسوة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء أنها تلقت البلاغ عند الساعة 01:25، حيث وصلت إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب، الذي كان واعيًا لكنه يعاني من إصابات في الرأس والأطراف العلوية، قبل نقله إلى مستشفى مئير لاستكمال العلاج.

وذكر المسعفون الذين عالجوا الحادث أنهم قدموا له رعاية طبية متقدمة في الموقع، نظرا لخطورة حالته، قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.