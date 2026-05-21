عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، يبلغ 18 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، ليل الخميس – الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب، الذي عانى من إصابات اخترقت جسده نتيجة عيارات نارية.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "المصاب تواجد على الأرض وهو بوعي مشوش وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له علاجات أولية منقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.