جريمة إطلاق نار جديدة في اللد تسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر بجراح خطيرة، فيما تتواصل جرائم القتل في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة.

قتل رجل وأصيب آخر بجراح خطيرة، صباح اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة اللد، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة، وسط استمرار تقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظمة.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل في الرملة هو علي سليمان الشمالي، وقتل بإطلاق نار كثيف أسفر كذلك عن إصابة آخر بجراح خطيرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحيتين كانا داخل مركبة في اللد حين تعرضا لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحدهما في المكان وإصابة الآخر بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

ضحية الجريمة، علي الشمالي

وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 07:27 حول إصابة شخصين في "حادث عنف" بمدينة اللد، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة رجل في الأربعينيات من عمره بعد العثور عليه من دون نبض أو تنفس.

فيما نقل شخص آخر في الخمسينيات من عمره إلى مستشفى "شمير – أساف هروفيه" وهو يعاني من إصابات خطيرة ووصفت حالته بأنها غير مستقرة.

قتيل وإصابة خطيرة بإطلاق نار في اللد... ارتفاع حصيلة القتلى العرب إلى 105

وقال مضمدان من أفراد الطاقم الطبي إنهما وصلا إلى المكان ليجدا المصابين داخل المركبة، مشيرين إلى أن أحدهما كان فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة، فيما قدمت العلاجات الأولية للمصاب الثاني قبل نقله إلى المستشفى.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية، فإنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما رجحت، بحسب روايتها، أن تكون الخلفية مرتبطة بـ"نزاع دموي متواصل".

المركبة التي كان يستقلها ضحيتا جريمة إطلاق النار في اللد

وقالت الشرطة إن عناصرها شرعوا بجمع الأدلة من مكان الجريمة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبه بهم، من دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن.

105 قتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبمقتل الرجل في اللد، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 105 قتلى، في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والعنف المنظم.

وتشهد البلدات العربية تصاعدًا متواصلًا في جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، رغم اتساع دائرة الضحايا وتكرار الجرائم بصورة شبه يومية.

وخلال الأيام الأخيرة، قتل الشاب قاسم صالح خطيب (23 عامًا) من شفاعمرو في جريمة إطلاق نار، فيما أصيب شابان بجراح خطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في الطيبة وجسر الزرقاء.

كما عثر، الثلاثاء الماضي، على جثة يونس أبو غانم (50 عامًا) من مدينة اللد داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب "بيتح تيكفا"، وسط اشتباه بجريمة قتل.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية ضحايا الجرائم في المجتمع العربي منذ بداية العام قتلوا بإطلاق النار، في وقت تتواصل فيه حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية، من دون خطوات ملموسة لوقف الجريمة والعنف المستشريين.