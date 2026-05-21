مصرع عامل فلسطيني بحادث عمل في اللد

بحسب المعلومات الأولية، فقد وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وأقرت وفاة العامل متأثرًا بإصابته البالغة، فيما باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

مكان حادث العمل الذي وقع فجر اليوم في اللد (الإسعاف)

لقي الشاب حسين أمجد منصور (24 عاما) من قرية كفر لاقف قضاء قلقيلية في الضفة الغربية مصرعه، إثر حادث عمل وقع داخل كسارة في مدينة اللد فجر اليوم الخميس.

وبحسب التفاصيل، فإن الضحية علق بين آلة لتكسير الحجارة (باجر) وعربة أثناء عمله، ما أدى إلى وفاته في المكان متأثرًا بإصاباته البالغة.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 2:26 فجرا، حول إصابة عامل في موقع البناء، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الفحوصات الأولية للمصاب، إلا أنها اضطرت لإعلان وفاته في المكان متأثرا بإصابات بالغة في الصدر والبطن.

المرحوم ‏حسين أمجد منصور (مواقع التواصل)

وأوضح أحد أفراد طاقم الإسعاف: "وجدنا العامل فاقدا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات خطيرة في جسده بعد تعرضه لإصابة بجسم ثقيل أثناء عمله. أجرينا الفحوصات الطبية، لكن لم تكن هناك أي علامات تدل على الحياة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث العمل الذي وقع اللد،

وبحسب بيان الشرطة، فقد تلقت شرطة اللد بلاغا حول وقوع حادث عمل داخل موقع في المدينة، حيث أصيب العامل بجروح خطيرة في المكان، قبل أن يعلن المسعفون وفاته في موقع الحادث.

وأضافت الشرطة أن محققيها وصلوا إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم تحويل تقرير بالواقعة إلى وزارة العمل لاستكمال الإجراءات والفحوصات اللازمة.