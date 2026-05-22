أم الفحم: وقفة منددة بالجريمة المستفحلة ومطالبة السلطات والشرطة بالكف عن التقاعس

نظمت وقفة احتجاجية على الدوار الأول في مدينة أم الفحم، تنديدا بالجريمة المستفحلة وتقاعس وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

شارك عدد من أهالي أم الفحم والمنطقة، الجمعة، في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في المدينة ضد الجريمة المستفحلة والمنظمة في المجتمع العربي، بدعوة من اللجنة الشعبية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب السلطات الإسرائيلية بعدم التواطؤ مع الجريمة المنظمة، وكتب على بعض منها: "اجمعوا السلاح وجففوا العصابات"، "لا تتعاملوا مع العصابات". وفي الأثناء تواجدت قوات من الشرطة في محيط الوقفة.

حديث رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد خلال وقفة احتجاجية منددة بالجريمة المستفحلة ومطالبة السلطات والشرطة الإسرائيلية بالحد من التقاعس



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد، لـ"عرب 48"، إن "هذه الوقفة تأتي بسبب السياسات الإسرائيلية تجاه شعبنا في الداخل والمؤامرة التي تنفذ بحقه، من قبل السلطات الإسرائيلية في محاولة للقضاء على مجتمعنا، لا سيما وأن من يقف على رأس عمل الشرطة هو وزير متطرف".

وأكد "هناك حاجة لرفع سقف النضال وتهيئة شعبنا لإضراب عام وشامل أو عصيان مدني، من خلال التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في المجتمع من نقابات ورجال دين وكافة أفراد المجتمع حتى ننتصر على المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يستهدف أبناء شعبنا في الداخل بواسطة الجريمة المنظمة".

ودعا محاميد لأوسع مشاركة في المظاهرة الاحتجاجية المقرر لها غدا في بلدة جديدة المكر، حيث قال إن "هناك حاجة ضرورية لأن نشارك وننجح المظاهرة غدا، وأن نكون يدا واحدة حتى يصل عدد المتظاهرين إلى عشرات الآلاف لأنها تطالب بمطلب حق وهو حقنا في الحياة".