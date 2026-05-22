العثور على جثة شاب محترقة قرب زخرون يعقوب

العثور على جثة شاب متفحمة قرب زخرون يعقوب، بعد بلاغ عن اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة شارع الساحل؛ هوية الشاب لم تُعرف بعد، كما أن خلفيات الواقعة لم تتضح.

عُثر، صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره وقد بدت عليها آثار حروق شديدة، في منطقة مفتوحة قرب "معغان ميخائيل" بمحاذاة شارع الساحل (2) قرب زخرون يعقوب.

وبحسب ما أفادت به الطواقم الطبية، فإنها وصلت إلى الموقع بعد تلقي بلاغ عند الساعة 06:08، وعثرت على الشاب من دون نبض أو تنفس، وقد بدت على جسده آثار حروق، فيما أُعلنت وفاته في المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة بعد ورود بلاغ عن اندلاع حريق في المكان، مشيرة إلى أن هوية الضحية "لم تُعرف بعد"، وأن قواتها شرعت بجمع الأدلة، فيما لا تزال خلفية الحادثة قيد التحقيق.

وفي أعقاب الحادثة، أغلقت الشرطة شارع الساحل (شارع 2) باتجاه الجنوب من مفرق زخرون يعقوب، إلى جانب إغلاق شارع 67 باتجاه الغرب، بسبب أعمال التحقيق في موقع الحريق.